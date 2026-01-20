Türkiye'nin ödeme karnesi: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Karne almaya gittiler, okulun iflas ettiğini öğrendiler: 42 öğrenci okulsuz kaldı
Nusaybin sınırında bayrak provokasyonu: 35 şüpheli tutuklandı, 77 kişi gözaltında
Velilerin 'özel okul' çıkmazı: Eğitim için evini, arabasını satanlar var!
Türkiye buz kesti: 81 ilde termometreler eksi dereceyi gösterdi
Konut satışları 2025'te rekora koştu: 1,6 milyon sınırı aşıldı
Maliye'nin yeni gözü 'KAŞİF': Her gün 4 milyon mükellefi tarıyor
Bakan Tunç açıkladı: Adalet Bakanlığı'nın 2026 hedefleri neler?
Dolar zayıfladı, euro coştu: Euro'da tüm zamanların rekoru kırıldı!
Erdoğan: En çok kültürer miras kaydettiren ikinci ülkeyiz
Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Nüfus hizmetlerinde rekor: e-Devlet'te 158 milyon işlem
Üniversitede skandal. Sahte diplomayla teknik operatörlükten memurluğa yükseldi
Kamu görevlisini FETÖ geçmişini haber yapmak tazminat gerektirmez
AYM'den 'Soybağını Değiştirme' Suçu Kararı
Devlet Bahçeli: Kürt Kardeşlerimiz Başka, SDG/YPG Başkadır
Mehmet Şimşek'ten vergi kaçıranlara uyarı. 'KAŞİF yakalıyor'
En kapsamlı narkotik operasyon: 641 şahıs gözaltına alındı
Ucuz şehirler konutta çok kazandırdı! 10 ilde metrekare fiyatı 40 bini aştı
3 ilde tefecilik operasyonu: 21 şüpheli yakalandı
Akaryakıta zam kapıda: İşte 20 Ocak 2026 güncel fiyatlar
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar liraya el konuldu
Bursa'da otomobil ağaca çarptı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Buzlanma ve kar esareti: İki ilde kurye ve motosikletlere yasak geldi
İl Milli Eğitim Müdürü, öğretmen tarafından darp edildi iddiası
DMM'den 'Suriye'de DEAŞ'lılar serbest bırakıldı' iddialarına yanıt
Tıpkı eczane gibi: Tarımsal ilaçlarda B-Reçete 4 ilde başladı
Gözler Perşembe gününde: TCMB yılın ilk faiz kararını açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde terörün devri kapanmıştır
Video çekip yardım istediler: Evlerimiz kardan çökmek üzere

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün Beldesinde kalınlığı 1 metreyi bulan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar çektikleri video ile yardım talep etti. Vali Aydın Baruş'un talimatıyla bölgeye destek ekibi gönderildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2026 23:20, Son Güncelleme : 20 Ocak 2026 23:22
Video çekip yardım istediler: Evlerimiz kardan çökmek üzere

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün Beldesinde kalınlığı 1 metreyi bulan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar çektikleri video ile yardım talep etti. Vali Aydın Baruş'un talimatıyla bölgeye destek ekibi gönderildi.

Kürtün ilçesi genelinde etkili olan kar yağışı Özkürtün Beldesi Süme Mahallesi'nde hem ulaşımı olumsuz etkiledi hem de çatıları çökme tehlikesiyle başbaşa bıraktı.

Bölge sakinleri çektikleri videoyla yetkililerden yardım talep etti. Evlerin çatılarında biriken kar nedeniyle çökme tehlikesi yaşadıklarını belirten vatandaşlar acil müdahale istedi.

Sosyal medyada videonun yayınlanmasının ardından Vali Aydın Baruş'un talimatıyla bölgeye takviye iş makinesi gönderilirken Özkürtün Belediye Başkanı Yakup Turgut, bölgenin yoğun kar aldığını ve belediye ekiplerinin yol açma çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Başkan Turgut, çalışmalara destek sağlamak amacıyla İl Özel İdaresi ekiplerinin de sahada olduğunu, makinelerin yoğun kar nedeniyle ilerlemekte zorlandığını kaydetti.

