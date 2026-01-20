Dondurucu soğuk gidiyor, ılık ve yağışlı hava geliyor
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Türkiye'nin ödeme karnesi: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
Karne almaya gittiler, okulun iflas ettiğini öğrendiler: 42 öğrenci okulsuz kaldı
Nusaybin sınırında bayrak provokasyonu: 35 şüpheli tutuklandı, 77 kişi gözaltında
Velilerin 'özel okul' çıkmazı: Eğitim için evini, arabasını satanlar var!
Türkiye buz kesti: 81 ilde termometreler eksi dereceyi gösterdi
Konut satışları 2025'te rekora koştu: 1,6 milyon sınırı aşıldı
Maliye'nin yeni gözü 'KAŞİF': Her gün 4 milyon mükellefi tarıyor
Bakan Tunç açıkladı: Adalet Bakanlığı'nın 2026 hedefleri neler?
Dolar zayıfladı, euro coştu: Euro'da tüm zamanların rekoru kırıldı!
Erdoğan: En çok kültürer miras kaydettiren ikinci ülkeyiz
Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Nüfus hizmetlerinde rekor: e-Devlet'te 158 milyon işlem
Üniversitede skandal. Sahte diplomayla teknik operatörlükten memurluğa yükseldi
Kamu görevlisini FETÖ geçmişini haber yapmak tazminat gerektirmez
AYM'den 'Soybağını Değiştirme' Suçu Kararı
Devlet Bahçeli: Kürt Kardeşlerimiz Başka, SDG/YPG Başkadır
Mehmet Şimşek'ten vergi kaçıranlara uyarı. 'KAŞİF yakalıyor'
En kapsamlı narkotik operasyon: 641 şahıs gözaltına alındı
Ucuz şehirler konutta çok kazandırdı! 10 ilde metrekare fiyatı 40 bini aştı
3 ilde tefecilik operasyonu: 21 şüpheli yakalandı
Akaryakıta zam kapıda: İşte 20 Ocak 2026 güncel fiyatlar
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar liraya el konuldu
Bursa'da otomobil ağaca çarptı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Buzlanma ve kar esareti: İki ilde kurye ve motosikletlere yasak geldi
İl Milli Eğitim Müdürü, öğretmen tarafından darp edildi iddiası
DMM'den 'Suriye'de DEAŞ'lılar serbest bırakıldı' iddialarına yanıt
Tıpkı eczane gibi: Tarımsal ilaçlarda B-Reçete 4 ilde başladı
Gözler Perşembe gününde: TCMB yılın ilk faiz kararını açıklayacak
Dondurucu soğuk gidiyor, ılık ve yağışlı hava geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgasının yerini Orta Akdeniz'den gelen ılık sisteme bırakacağını duyurdu. Yarın Trakya ve Ege'den başlayacak yağışların, Perşembe günü Antalya ve çevresinde "aşırı" seviyeye ulaşması bekleniyor. Sıcaklıklar Güneydoğu hariç tüm yurtta yükselirken, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı 200 santimetreyi aşarak kış turizmi için rekor seviyelere ulaştı.

Haber Giriş : 20 Ocak 2026 23:34, Son Güncelleme : 20 Ocak 2026 23:35
Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava yerini yarından itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı sisteme bırakacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurtta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tekin, yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın yarın Rize ve Artvin çevrelerinde yağışlar bırakarak yurdu terk edeceğini, Orta Akdeniz üzerinden gelen görece ılık ve yağışlı sistemin ise yarın Trakya ve Kıyı Ege'den başlayarak yurdu etkileyeceğini bildirdi.

Yarın, Trakya ve Kıyı Ege'de görülecek yağışların perşembe günü Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu dışında tüm yurtta etkili olacağını söyleyen Tekin, cuma ve cumartesi günü ise yurdun büyük bir bölümünde yağışların görüleceğini aktardı.

Yurtta sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çıkmasının beklendiğini söyleyen Tekin, sıcaklığın Güneydoğu Anadolu'da yer yer mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceğini kaydetti.

Tekin, "Perşembe günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında yağışları görmek mümkün olacak. Perşembe günü Trakya, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de yağışlar kuvvetli olacak. Özellikle Antalya çevrelerinde yağışların şiddetli, yer yer aşırı olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cuma günü Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlar görüleceğini dile getiren Tekin, "Antalya çevrelerinde yağışlar yer yer kuvvetli olacak." dedi.

Tekin, "Yarıyıl tatili olduğunu da düşünürsek özellikle kayak merkezlerinin kar yüksekliği önemini bir kat daha artıracak. Son yaptığımız ölçümlere göre Palandöken 228, Kartalkaya 200, Sarıkamış 169, Erciyes 160 ve Uludağ'da 79 santim kar yüksekliği var. İl merkezleri bazında ise Bitlis 165, Hakkari 73, Muş 61 ve Bingöl'de ise 50 santim kar yüksekliği mevcut." diye konuştu.

- 3 büyükşehirde hava durumu

Ankara'da yarın ve cuma günü yağış beklenmediğini, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağını belirten Tekin, "Perşembe günü ise başkentte yağmuru göreceğiz. Üç gün boyunca hava sıcaklığı başkentte 6 ila 8 derece arasında olacak." dedi.

İstanbul'da yarın yağış beklenmediğini, parçalı bulutlu havanın hakim olacağını söyleyen Tekin, "Perşembe ve cuma günü yağmur göreceğiz. Hava sıcaklığı üç gün boyunca 9 ila 11 derece arasında değişecek." ifadelerini kullandı.

İzmir'de ise üç gün boyunca sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın görüleceğini vurgulayan Tekin, "Yağışla birlikte özellikle güneyli yönlerden rüzgar da İzmir'de fırtına şeklinde esecek. İzmir'de perşembe günü yağış kuvvetli olacak. Üç gün boyunca hava sıcaklığı 14 ila 16 derece arasında olacak." dedi.

