21 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları

21 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları.

Haber Giriş : 21 Ocak 2026 00:01, Son Güncelleme : 21 Ocak 2026 00:04
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Manisa İl Başkan Yardımcısı ve Manisa Eczacı Odası'nın önceki dönem başkanı Meliha Nalan Can'ın eşi Neşet Can'ın cenaze töreni ile Çekmeköy'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(Manisa/13.26/İstanbul/19.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1-TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin TBMM Grup Toplantıları gerçekleştirecek.

(TBMM/14.00/10.30/09.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ Konut Kura Çekimi Töreni'ne katılacak, Maçka Belediye Başkanlığını, AK Parti Maçka İlçe Başkanlığını ve Valiliği ziyaret edecek, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin sunumunda yer alacak, Avrasya Üniversitesi 15. yıl etkinliğinde bulunacak.

(Trabzon/11.00/13.30/14.00/16.00/17.00/19.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı "sanayi ve hizmet istatistikleri yatırım harcamaları" verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'yi ziyaret eden Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ile bir araya gelecek.

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Sosyal Medyada Sorumluluk, Özgürlük ve Güvenlik Paneli" programına katılacak.

(Ankara/09.30)

2- YÖK Başkanı Erol Özvar, Karabağ Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasında "Eğitim ve Bilimsel İş Birliği Mutabakat Zaptı" imza törenine iştirak edecek.

(Ankara/10.30)

SPOR

1- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yedinci haftasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

2- Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında İngiltere ekibi Aston Villa'yı konuk edecekleri müsabaka öncesi Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-lacivertli ekip son çalışmasını burada gerçekleştirecek.

(İstanbul/11.30/12.45)

3- Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacakları maç öncesi Chobani Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. İngiliz ekibi, son idmanını burada yapacak.

(İstanbul/18.00/19.00)

4- Basketbol Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Opet, İtalya'nın Virtus Bologna ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Bologna/22.30)

5- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 15. haftasında; B Grubu'nda Beşiktaş GAİN, Karadağ'ın Buducnost VOLI takımını ağırlayacak, Türk Telekom ise Yunanistan'ın Panionios takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/20.00/Atina/20.30)

6- Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu ilk maçında Galatasaray MCT Technic, Fransa'nın Le Mans Sarthe Basket ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

7- FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur N Grubu dördüncü hafta maçında Aliağa Petkimspor, İtalya'nın Dinamo Sassari ekibini ağırlayacak.

(İzmir/18.00)

8- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi gruplarının üçüncü haftasında, B Grubu'nda Halkbank, Belçika'nın Knack, A Grubu'nda Ziraat Bankkart ise İtalya'nın Trentino Itas ekibini konuk edecek.

(Ankara/17.00/20.00)

9- Voleybol Erkekler CEV Kupası 8'li final turu ilk maçlarında; ON Hotels Alanya Belediyespor, Belçika'nın Greenyard Maaseik ekibini konuk edecek, Fenerbahçe Medicana ise Slovenya'nın OK Alpacem Kanal ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Antalya/19.00/Kanal/21.00)

10- CEV Erkekler Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında Altekma, Portekiz'in Benfica ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Lizbon/22.00)

11- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftası; Galatasaray Daikin-VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit-Bahçelievler Belediyespor maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/17.00/18.00)

12- Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçlarına devam edilecek. Milli sporcu Zeynep Sönmez, ikinci tur müsabakasında Macar tenisçi Anna Bondar ile karşılaşacak.

(Melbourne/03.00)

