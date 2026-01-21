İlanlar CHP'yi panikletti! İlçe ilçe açılış yapacaklar

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının, İstanbul'daki toplu ulaşım, trafik, su ve otopark zamları, yarım kalan projeler gibi kronikleşen sorunlara dikkat çektiği "Senin hayatından gidiyor" adlı ilan kampanyası CHP'de paniğe sebep oldu.

Şehrin birçok noktasındaki billboard'lara asılan ve CHP'li belediyenin yetersizliğine vurgu yapan afişler, önceki gün MYK toplantısında gündeme geldi.

İLÇE İLÇE AÇILIŞ YAPACAK

Daha önce rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile birlikte ihalesi tamamlanan İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'ni "Temel atmama" töreni yaparak iptal eden CHP yönetimi, bu defa temel atma ve toplu açılış törenlerine yönelecek. Afişlere tepki gösteren CHP kurmayları, AK Parti'nin kampanyasına belediye projeleri ve açılış törenleriyle karşılık vereceklerini söyledi.

İstanbul'daki ilçe mitinglerini şubat ayı itibariyle belediye açılışlarına döndüreceklerini söyleyen kurmaylar, Özel'in her hafta birden fazla noktada proje tanıtım, temel atma veya açılış törenine katılacağını belirtti. Ayrıca Özgür Özel'in 39 ilçedeki mitingleri tamamladıktan sonra çarşamba günlerini esnaf ve pazar ziyaretleri yaparak geçireceği ifade ediliyor.

Parti kaynakları, Özel'in bu süreçte İmamoğlu ile ilgili mesajlarını geri plana atarak ekonomiye ağırlık vereceğini söyledi. Öte yandan partide dikkatler yolsuzluk ve rüşvet davalarına çevrildi. CHP'nin duruşmaların yapılacağı günler Silivri Cezaevi yakınlarında toplanacağı ve davalar sonuçlanana kadar burada mitinglere devam edileceği belirtiliyor.