Belediyeden yeni evlenen çiftlere 60'ar bin lira yardım

Şırnak Belediyesi tarafından "Aile Yılı" kapsamında hayata geçirilen "Evliliğe İlk Adım Bizden" projesi kapsamında yeni evlenen 24 çifte 60'ar bin liralık çeyiz desteği verildi.

Belediyeden yeni evlenen çiftlere 60'ar bin lira yardım

Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Belediye Evlendirme Salonu'nda düzenlenen törende, seçim vaatlerinden biri olan çeyiz desteğini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

ŞIRNAK BELEDİYESİ: ŞARTLARI TAŞIYAN 24 ÇİFTE VERDİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle belediye meclisinin onayıyla projeyi hayata geçirdiklerini anımsatan Yarka, desteğin, kentte ikamet eden, 1 Eylül 2025'ten bugüne kadar evlenen ve belirlenen şartları karşılayan çiftlere verildiğini anlattı.

Yarka, proje kapsamında ilk desteği sunduklarını belirterek, ikincisini de Mart'da vereceklerini aktardı.

Hak sahipleri belirlenirken hiç kimsenin fikrine ya da hangi partili olduğuna bakılmadığını, şartları taşıyan herkesin kardeşleri olduğunu söyleyen Yarka, "24 kardeşimiz bu şartları karşıladı ve onlara bugün 60 bin liralık desteği sağladık. Gönül isterdi ki daha yüksek rakam verelim ama şimdilik imkanlarımız buna yetti. Allah, bu güzel yolda önünüze en ufak bir taş çıkarmasın." dedi.

Konuşmaların ardından 24 çifte hediye çekleri takdim edildi.

"BORCUMUZUN BİR KISMINI KAPATIR"

Destek alan çiftlerden Aydın Yetik, gazetecilere yaptığı açıklamada, çiftlere verilen desteğin çok kıymetli olduğunu belirterek, "Yeni evlenenlerin mutlaka borçları ve eksiklikleri olur. Bu durumda az da olsa 60 bin lira eksiğimizi, borcumuzun bir kısmını kapatır." ifadelerini kullandı.

Yetik, hayata geçirilen proje ve verilen destekten dolayı Yarka'ya teşekkür etti.

Programa, belediye başkan yardımcıları Abdullah Som ve Ömer Birlik, AK Parti Merkez Gençlik Kolları Başkanı Rahmet Taşar, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Bişenk Fatma Acar, belediye meclis üyeleri ve çiftler katıldı.

