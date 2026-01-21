Kamu bankası çalışanlarına yeşil pasaport çağrısı

Öz Finans-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, kamu bankalarında görev yapan çalışanların yeşil pasaport hakkını hak ettikleri vurgulandı. Açıklamada, Türkiye Bankalar Birliği'nin Eylül 2025 verilerine göre ülkede 68 bankanın faaliyet gösterdiği, 9 bin 259 şubede yaklaşık 188 bin çalışanın görev yaptığı hatırlatıldı. Bankacılık sektöründe çalışanların büyük bölümünün lisans ve lisansüstü mezunu olduğuna dikkat çekildi.

Türkiye Varlık Fonu bünyesinde bulunan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ta yaklaşık 68 bin kamu bankası çalışanının görev yaptığı, kamuya ait katılım bankalarıyla birlikte bu sayının yaklaşık 75 bine ulaştığı ifade edildi. Sendika, kamu bankası çalışanlarının uzun yıllardır kamusal nitelik taşıyan görevler üstlendiğini belirtti.

Açıklamada, 2001 yılına kadar kamu bankası çalışanlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 399 sayılı KHK kapsamında devlet memuru statüsünde yer aldığı, 3. dereceye ulaşmaları halinde yeşil pasaport hakkına sahip oldukları hatırlatıldı. 4603 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme sonrası çalışanların işçi statüsüne geçirildiği ve bu hakların ortadan kalktığına dikkat çekildi.

Sendika, bugün devlet memurları, avukatlar, iş insanları ile TBMM gündeminde bulunan mühendis ve mimarlara yeşil pasaport hakkı tanınırken, kamu bankalarında görev yapan binlerce çalışanın bu haktan mahrum bırakılmasının hakkaniyet ve eşitlik ilkeleriyle bağdaşmadığını savundu.

Uluslararası finans işlemleri, dış ticaret ve yabancı bankalarla ilişkiler gibi alanlarda görev yapan kamu bankası çalışanlarının hizmetlerinin açıkça kamusal nitelik taşıdığı belirtilerek, yeşil pasaport talebinin objektif kriterlere bağlanması istendi. Bu kapsamda belirli bir hizmet süresini tamamlayan, yönetici pozisyonlarında görev yapan veya emekli olan personelin yeşil pasaporttan yararlandırılması talep edildi.

Öz Finans-İş Sendikası, 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nda yapılacak bir düzenleme ile mağduriyetin giderilebileceğini belirterek, bunun bir ayrıcalık değil geçmişte var olan bir hakkın yeniden tanınması olduğunu vurguladı. Açıklamada, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlıklar, TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler, Bankalar Birliği yönetimi ve kamuoyuna çağrıda bulunuldu.