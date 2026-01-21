Alparslan Bayraktar: 2025'te elektrik üretimiyle rekor kırdık

Türkiye 2025'te üretim ve tüketim rekoru kırdı.

Türkiye geçen yıl elektrik enerjisinin yüzde 56,7'sini yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından karşıladı.

"REKOR TÜKETİMİ REKOR ÜRETİMLE KARŞILADIK"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"2025 yılında 362 bin 992 gigavatsaatlik elektrik üretimiyle tarihi bir zirveye ulaşarak rekor kırdık.

Tüketimin de 360 bin 929 gigavatsaat seviyesine çıktığı bu yılda, arz-talep dengesini başarıyla yöneterek rekor tüketimi rekor üretimle karşıladık.

"ELEKTRİK ENERJİSİNİN YÜZDE 56,7'Sİ YERLİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN KARŞILANDI"

Üretimin yüzde 56,7'sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan sağladığımız bu dönemde Türkiye'nin enerjisini, Türkiye'nin öz kaynaklarıyla yükseltmeye ve arz güvenliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz."