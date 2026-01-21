2025 Adalet Bakanlığı Sınav Sonuçları Açıklandı. 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen 2025 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2025-Adli Yargı), 2025 Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2025-Adli Yargı-Avukat) ve 2025 İdari Yargı Hakim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2025-İdari Yargı) sonuçları duyuruldu. Sınavların madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış ve yapılan itirazlar bilimsel olarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, Adli Yargı Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 34 numaralı sorunun cevabı "D"den "E"ye değiştirilmiş ve İdari Yargı Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 34 numaralı soru iptal edilmiştir. Değerlendirme işlemleri bu değişiklikler doğrultusunda tamamlanmıştır.

Sınav Sonuçlarına Erişim Bilgileri

Adaylar, 21 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00'dan itibaren Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sınav sonuçlarına erişebilecektir.

Sınavlarda Yapılan Değişiklikler

Adli Yargı Testi Temel Soru Kitapçığı'nda 34 numaralı sorunun cevabı "D"den "E"ye değiştirildi.

İdari Yargı Testi Temel Soru Kitapçığı'nda 34 numaralı soru iptal edildi.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2025 Adalet Bakanlığı Sınavları Sonuçları