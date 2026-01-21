Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylığı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylığı açıklaması
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Bayrağımıza provokatif saldırıyla ilgili 14 gözaltı
Bayrağımıza provokatif saldırıyla ilgili 14 gözaltı
Türkiye'de et fiyatları tartışması: Et mi pahalı, alım gücü mü düşük?
Türkiye'de et fiyatları tartışması: Et mi pahalı, alım gücü mü düşük?
En düşük emekli maaşı görüşmeleri bugün başlıyor
En düşük emekli maaşı görüşmeleri bugün başlıyor
2025 Adalet Bakanlığı Sınav Sonuçları Açıklandı
2025 Adalet Bakanlığı Sınav Sonuçları Açıklandı
Bayrampaşa Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması: 12 gözaltı
Bayrampaşa Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması: 12 gözaltı
TOGG'un ucuz modeli T6'nın çıkış tarihi açıklandı
TOGG'un ucuz modeli T6'nın çıkış tarihi açıklandı
Konut fiyatlarında en yüksek artış bu ilimizde
Konut fiyatlarında en yüksek artış bu ilimizde
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 21 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 21 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Çocuklar 'sustalı' ile geziyor! Kanunda boşluklar var, tedbir yetersiz
Çocuklar 'sustalı' ile geziyor! Kanunda boşluklar var, tedbir yetersiz
Yılın ilk faiz kararı yarın açıklanacak
Yılın ilk faiz kararı yarın açıklanacak
Merkez Bankası'ndan Papara kararı
Merkez Bankası'ndan Papara kararı
Dondurucu soğuk gidiyor, ılık ve yağışlı hava geliyor
Dondurucu soğuk gidiyor, ılık ve yağışlı hava geliyor
Türkiye'nin ödeme karnesi: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
Türkiye'nin ödeme karnesi: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
Karne almaya gittiler, okulun iflas ettiğini öğrendiler: 42 öğrenci okulsuz kaldı
Karne almaya gittiler, okulun iflas ettiğini öğrendiler: 42 öğrenci okulsuz kaldı
Nusaybin sınırında bayrak provokasyonu: 35 şüpheli tutuklandı, 77 kişi gözaltında
Nusaybin sınırında bayrak provokasyonu: 35 şüpheli tutuklandı, 77 kişi gözaltında
Velilerin 'özel okul' çıkmazı: Eğitim için evini, arabasını satanlar var!
Velilerin 'özel okul' çıkmazı: Eğitim için evini, arabasını satanlar var!
Türkiye buz kesti: 81 ilde termometreler eksi dereceyi gösterdi
Türkiye buz kesti: 81 ilde termometreler eksi dereceyi gösterdi
Konut satışları 2025'te rekora koştu: 1,6 milyon sınırı aşıldı
Konut satışları 2025'te rekora koştu: 1,6 milyon sınırı aşıldı
Maliye'nin yeni gözü 'KAŞİF': Her gün 4 milyon mükellefi tarıyor
Maliye'nin yeni gözü 'KAŞİF': Her gün 4 milyon mükellefi tarıyor
Bakan Tunç açıkladı: Adalet Bakanlığı'nın 2026 hedefleri neler?
Bakan Tunç açıkladı: Adalet Bakanlığı'nın 2026 hedefleri neler?
Dolar zayıfladı, euro coştu: Euro'da tüm zamanların rekoru kırıldı!
Dolar zayıfladı, euro coştu: Euro'da tüm zamanların rekoru kırıldı!
Erdoğan: En çok kültürer miras kaydettiren ikinci ülkeyiz
Erdoğan: En çok kültürer miras kaydettiren ikinci ülkeyiz
Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Nüfus hizmetlerinde rekor: e-Devlet'te 158 milyon işlem
Nüfus hizmetlerinde rekor: e-Devlet'te 158 milyon işlem
Üniversitede skandal. Sahte diplomayla teknik operatörlükten memurluğa yükseldi
Üniversitede skandal. Sahte diplomayla teknik operatörlükten memurluğa yükseldi
Kamu görevlisini FETÖ geçmişini haber yapmak tazminat gerektirmez
Kamu görevlisini FETÖ geçmişini haber yapmak tazminat gerektirmez
AYM'den 'Soybağını Değiştirme' Suçu Kararı
AYM'den 'Soybağını Değiştirme' Suçu Kararı
Türkiye'de et fiyatları tartışması: Et mi pahalı, alım gücü mü düşük?

Gıda enflasyonunda et fiyatları üzerinden süren tartışmalarda, Türkiye'de et fiyatları dolar bazında bakıldığında, İtalya ve Almanya'ya yakın olduğu görülürken, asgari ücretlinin alım gücüyle kıyaslandığında erişimin ciddi şekilde sınırlı kaldığı tabloya yansıyor.

Haber Giriş : 21 Ocak 2026 11:21
Türkiye'de et fiyatları tartışması: Et mi pahalı, alım gücü mü düşük?

Türkiye'de et fiyatları uzun süredir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Dünyaya göre et fiyatlarının pahalılığı tartışması sürerken, önemli olan alım gücü olunca Türkiye'deki gıda sepeti de konuya dahil oluyor.

Ülkelerin alım gücü ve fiyatlarına yönelik verilerin yer aldığı Numbeo'dan derlenen fiyatlarla Türkiye'nin alışveriş sepeti ve et fiyatlarında alım gücü karşılaştırmasında tablo net oldu.

Temel beslenme gereksinimlerine göre belirlenen alışveriş listesi şu ürünlerden oluşuyor:

  • -Süt (Normal, 1 litre)
  • -Taze Beyaz Ekmek (500 gram)
  • -Beyaz Pirinç (1 kg)
  • -Yumurta (12 adet, büyük boy)
  • -Yerel Peynir (1 kg)
  • -Tavuk Fileto (1 kg)
  • -Dana But veya Eşdeğeri Kırmızı Et (1 kg)
  • -Elma (1 kg)
  • -Muz (1 kg)
  • -Portakal (1 kg)
  • -Domates (1 kg)
  • -Patates (1 kg)
  • -Soğan (1 kg)
  • -Marul (1 adet)

Bu ürünlerin ülkelerdeki fiyatlarının dolar karşılığından tablo şu şekilde oluyor:

Alışveriş listesinin toplamına bakıldığında en pahalı ülke ABD oluyor. Onu İtalya, Almanya ve Yunanistan takip ediyor. Ancak pahalılıkla alım gücü ilişkisi aynı şekilde ilerlemiyor.

Asgari ücretin alım gücü

Ülkelerin asgari ücret düzeylerine bakıldığındaysa pahalılık algısı, alım gücüyle değişiyor. Bu alışveriş sepetinin ülkelerde uygulanan asgari ücretle kaç kez alınabildiğine bakıldığında da durum bu şekilde görünüyor:

Et fiyatları ayrışıyor

Tabloda et fiyatlarının çoğu ülkede en pahalı ürün olduğu dikkat çekerken, peynir de onu izliyor. Sadece et fiyatlarına bakıldığında tablo farklılaşıyor.

Asgari ücretlilerin et ürünlerine erişiminde alım gücü de tabloya şu şekilde yansıyor:

TÜİK'e göre et fiyatları nasıl değişti?

TÜİK'in enflasyon verilerinin detayında yer alan "harcama gruplarına göre" endeks sonuçlarına bakıldığında son 1 yılda enflasyon yüzde 30,89 olurken, gıda ana grubunda yüzde 28,31 görünüyor. Et, alt kalemine bakıldığında bu oran yüzde 30,15 olarak gerçekleşiyor.

TÜİK'in Nisan 2022'de son olarak açıkladığı fiyat verileri üzerinden endeksler oranlandığında, günümüzde dana eti kilosunun 508,6 TL olarak hesaplanıyor. (Nisan 2022'de 111,53 TL olan dana etinde 2025 Aralık verilerine göre artış yüzde 356 oranında oluyor.)

Bu Habere Tepkiniz

