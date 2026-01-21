Bayrağımıza provokatif saldırıyla ilgili 14 gözaltı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM grup toplantısına katıldı. Bakan Tunç, toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç, bayrağımıza yapılan saldırıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Dünkü olaylarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarımız başta olmak üzere Mardin ve Nusaybin gerekli adli soruşturmaları başlattılar. 393 kişi hakkını işlem yapılmıştı bunlardan 35 hakkında tutuklama kararı verildi, şuanda 105 kişi hakkında gözaltı kararı var, 50 kişi hakkında yakalamaya yönelik kararlar alındı.

Burada Suriye hükümet güçleri ile SDK/YPG terör örgütü mensupları arasındaki çatışmaları bahane ederek ülkemizin değişik yerlerinde gerçekleştirilen gösteriler provokasyonlarla ilgili gerekli adli soruşturmalar yapılıyor, yapılmaya devam ediyor. Özellikle bayrak indirme olayıyla ilgili olarak 14 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltı süreçleri ve bayrak indirenin tespiti ile ilgili çalışmalar devam ediyor."