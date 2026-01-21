MEB, 'Okul Dışı Öğrenme' platformu hayata geçiriyor
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yontuç hakkındaki yakalama kararına ilişkin henüz detaylı bir bilgi geçilmedi.

21 Ocak 2026 13:49
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı

TV programcısı Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı ve Acun Medya'daki iş ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sabah'ın haberine göre Yontunç'un, Survivor programının çekimleri kapsamında Dominik Cumhuriyeti'nde bulunduğu öğrenildi. Hakkında çıkarılan yakalama kararının hangi soruşturma dosyasıyla ilgili olduğu konusunda ise şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

Esat Yontuç kimdir?

Esat Yontunç, 1969 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitim hayatına Moda Koleji'nde başlayan Yontunç, üniversite öğrenimini İstanbul Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Acun Ilıcalı ile çocukluk yıllarından gelen bir tanışıklığı bulunan Yontunç, Ilıcalı'nın ailesini kaybettiği trafik kazasının ardından bir süre ailesinin evinde kaldığı bilinen isimler arasındadır.

Kariyerine medya alanında başlayan Esat Yontunç, Acun Ilıcalı'nın ekranlara çıkmasını sağlayan "Acun Firarda" programında kameraman olarak görev almıştır. Zamanla iş ilişkileri gelişen ikili, ilerleyen süreçte Acun Medya'yı birlikte kurmuştur. Yontunç, bu şirkette ortak olarak yer almış, ayrıca TV8'de yayınlanan başta Survivor olmak üzere çeşitli yapımlarda yapımcı olarak görev üstlenmiştir.

Özel yaşamına bakıldığında, Esat Yontunç 2008 yılında Sine İçli ile evlenmiş, bu evlilik 2010 yılında sona ermiştir. Daha sonra Burcu Esmersoy ile kısa süreli bir birliktelik yaşayan Yontunç, modacı Hande Gülşen ile uzun süren ilişkisinin ardından evlenmiştir.

Ayrıntılar Geliyor...

