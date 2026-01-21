Çevrim içi satış yapan işletmecilere yol haritası niteliğinde rehber

MEB, 'Okul Dışı Öğrenme' platformu hayata geçiriyor
MEB, 'Okul Dışı Öğrenme' platformu hayata geçiriyor
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Sponsorlu İçerik
Temu'nun Türkiye ofisine baskın: Bilgisayarlara el konuldu
Temu'nun Türkiye ofisine baskın: Bilgisayarlara el konuldu
Devlet Bahçeli: Türk bayrağı bağımsızlığımızın timsalidir
Devlet Bahçeli: Türk bayrağı bağımsızlığımızın timsalidir
Diyanetten 100 sözleşmeli din görevlisi alımı
Diyanetten 100 sözleşmeli din görevlisi alımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylığı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylığı açıklaması
Bayrağımıza provokatif saldırıyla ilgili 14 gözaltı
Bayrağımıza provokatif saldırıyla ilgili 14 gözaltı
Türkiye'de et fiyatları tartışması: Et mi pahalı, alım gücü mü düşük?
Türkiye'de et fiyatları tartışması: Et mi pahalı, alım gücü mü düşük?
En düşük emekli maaşı görüşmeleri bugün başlıyor
En düşük emekli maaşı görüşmeleri bugün başlıyor
2025 Adalet Bakanlığı Sınav Sonuçları Açıklandı
2025 Adalet Bakanlığı Sınav Sonuçları Açıklandı
Bayrampaşa Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması: 12 gözaltı
Bayrampaşa Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması: 12 gözaltı
TOGG'un ucuz modeli T6'nın çıkış tarihi açıklandı
TOGG'un ucuz modeli T6'nın çıkış tarihi açıklandı
Konut fiyatlarında en yüksek artış bu ilimizde
Konut fiyatlarında en yüksek artış bu ilimizde
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 21 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 21 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Çocuklar 'sustalı' ile geziyor! Kanunda boşluklar var, tedbir yetersiz
Çocuklar 'sustalı' ile geziyor! Kanunda boşluklar var, tedbir yetersiz
Yılın ilk faiz kararı yarın açıklanacak
Yılın ilk faiz kararı yarın açıklanacak
Merkez Bankası'ndan Papara kararı
Merkez Bankası'ndan Papara kararı
Dondurucu soğuk gidiyor, ılık ve yağışlı hava geliyor
Dondurucu soğuk gidiyor, ılık ve yağışlı hava geliyor
Türkiye'nin ödeme karnesi: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
Türkiye'nin ödeme karnesi: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
Karne almaya gittiler, okulun iflas ettiğini öğrendiler: 42 öğrenci okulsuz kaldı
Karne almaya gittiler, okulun iflas ettiğini öğrendiler: 42 öğrenci okulsuz kaldı
Nusaybin sınırında bayrak provokasyonu: 35 şüpheli tutuklandı, 77 kişi gözaltında
Nusaybin sınırında bayrak provokasyonu: 35 şüpheli tutuklandı, 77 kişi gözaltında
Velilerin 'özel okul' çıkmazı: Eğitim için evini, arabasını satanlar var!
Velilerin 'özel okul' çıkmazı: Eğitim için evini, arabasını satanlar var!
Türkiye buz kesti: 81 ilde termometreler eksi dereceyi gösterdi
Türkiye buz kesti: 81 ilde termometreler eksi dereceyi gösterdi
Konut satışları 2025'te rekora koştu: 1,6 milyon sınırı aşıldı
Konut satışları 2025'te rekora koştu: 1,6 milyon sınırı aşıldı
Maliye'nin yeni gözü 'KAŞİF': Her gün 4 milyon mükellefi tarıyor
Maliye'nin yeni gözü 'KAŞİF': Her gün 4 milyon mükellefi tarıyor
Bakan Tunç açıkladı: Adalet Bakanlığı'nın 2026 hedefleri neler?
Bakan Tunç açıkladı: Adalet Bakanlığı'nın 2026 hedefleri neler?
Dolar zayıfladı, euro coştu: Euro'da tüm zamanların rekoru kırıldı!
Dolar zayıfladı, euro coştu: Euro'da tüm zamanların rekoru kırıldı!
Erdoğan: En çok kültürer miras kaydettiren ikinci ülkeyiz
Erdoğan: En çok kültürer miras kaydettiren ikinci ülkeyiz
Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Çevrim içi satış yapan işletmecilere yol haritası niteliğinde rehber

Ticaret Bakanlığı, güvenilir, kalıcı bir dijital ekonominin oluşması amacıyla çevrim içi satış yapan iktisadi işletmecileri, yükümlülüklerini doğru şekilde yerine getirmeleri hususunda uyararak, onlara yönelik rehber niteliğinde bir belge hazırladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ocak 2026 15:29, Son Güncelleme : 21 Ocak 2026 15:30
Yazdır
Çevrim içi satış yapan işletmecilere yol haritası niteliğinde rehber

Avrupa Birliği (AB) finansmanıyla Ticaret Bakanlığınca yürütülen "e-Ticarette Ürün Güvenliği Projesi" ile güvenli bir dijital ekonomi hedefleniyor.

Bu kapsamda 9 Eylül 2024'te hayata geçirilen ve bu yılın eylül ayında tamamlanması planlanan proje, Türkiye'nin AB ile ekonomik entegrasyon hedefinin önemli bir parçası olan ürün güvenliği mevzuatına uyum sağlama yolculuğunda stratejik önemde görülüyor.

Proje doğrultusunda Türkiye'de, AB'nin ürün güvenliği düzenlemelerine uygun, dinamik ve yenilikçi bir piyasa gözetim ve denetim (PGD) sisteminin oluşturulması amaçlanıyor. Bu noktada ülkede, ürün güvenliğini sağlamak ve dijital pazarlarda piyasa gözetim ve denetiminin etkinliğini artırmak için çeşitli faaliyetler gerçekleştiriliyor.

Ürünlerin uygunluğunun yapay zeka desteğiyle takibi amaçlanıyor

Piyasa gözetimi ve denetimine yönelik yenilikçi yazılım ve gerçek zamanlı işbirliği araçlarıyla bütüncül bir model oluşturulması da projenin odağında yer alıyor. Bu kapsamda elektronik ortamda piyasaya sunulan ürünlerin teknik düzenlemesine uygun olup olmadığını tespit eden, risk analizine dayalı ve yapay zeka destekli bir yazılımın geliştirilmesi hedefleniyor.

Söz konusu yazılımın, çevrim içi satış ilanlarını tarayarak Uzaktan İletişim Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği doğrultusunda satış ilanlarına getirilen yükümlülüklerin uygulanıp uygulanmadığının tespitini yapması bekleniyor. Ayrıca yetkili kuruluşların e-PGD faaliyetlerini daha etkin yürütmelerine imkan sağlanması hedefleniyor.

Satış ilanlarında bulunması gereken temel kriterler

Proje kapsamında Bakanlıkça çevrim içi satış yapan iktisadi işletmecilerin yükümlülüklerini doğru şekilde yerine getirmelerine yardımcı olmak üzere rehber niteliğinde bir "taksonomi belgesi" hazırlandı.

Bakanlığın "https://ugdgm.ticaret.gov.tr/duyurular/taksonomi-belgesi-yayimlandi" internet adresinde yer verilen belgede, uzaktan iletişim araçlarıyla piyasaya arz edilen ürünlere ilişkin satış ilanlarında yer alması gereken asgari bilgiler ve ürün gruplarına göre aranacak temel kriterler yer alıyor.

Bu kapsamda Bakanlık, söz konusu bilgilere dikkat etmeleri için çevrim içi satış yapan iktisadi işletmecileri uyardı.

Ticari ünvan ve posta adreslerinin yer alması önem taşıyor

Buna göre imalatçı, ithalatçı, satıcı, aracı hizmet sağlayıcılarını kapsayan iktisadi işletmecinin ismi ve kayıtlı ticari ünvanı, iletişim kurulabilecek posta ve elektronik posta adresinin ilanda yer alması gerekiyor.

Söz konusu satış ilanlarında ürünün Türkiye'de yerleşik imalatçısının ismi, kayıtlı ticari ünvanı veya markası, imalatçı Türkiye'de yerleşik değilse ithalatçının ismi ve kayıtlı ticari ünvanı, yerleşik imalatçı ve ithalatçı yoksa, yerleşik yetkili temsilcinin veya ifa hizmet sağlayıcının ismi ve kayıtlı ticari ünvanı, bunların posta ve elektronik posta adreslerinin bulunması önem taşıyor.

Teknik düzenlemelerde ürüne veya ürün ambalajına eşlik eden belgelere iliştirilmesi gerektiği belirtilen Türkçe uyarı ve güvenlik bilgileri ile varsa uygunluk işareti, ürünün fotoğrafı, tipi ve ürünü tanımlayacak diğer bilgiler dahil olmak üzere tarifine imkan veren tüm bilgilerin de yer alması gerekiyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber