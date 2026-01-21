Bakanlık'tan 'Mersin' açıklaması: Görüntüler eski, hiçbir eylem cezasız kalmadı!
Lise öğrencisinin boynuna bıçak dayayan üniversite öğrencisi tutuklandı

Samsun'da halk otobüsü içerisinde lise öğrencisinin boynuna bıçak dayayarak tehdit ettiği öne sürülen üniversite öğrencisi genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise öğrencisi U.K., arkadaşı K.K. (19) ile birlikte halk otobüsüne bindi. Bir süre sonra uyuyakalan U.K., gözlerini açtığında tanımadığı üniversite öğrencisi B.Ö.'nün (25) birlikte otobüse bindiği arkadaşı K.K.'nin (19) yüzüne çok yakın durduğunu fark etti. Duruma anlam veremeyerek ne olduğunu sorması üzerine B.Ö.'nün, paçasından "rambo" diye tabir edilen bıçağı çıkararak U.K.'nin boynuna dayayıp, "nefesini keserim" şeklinde tehditte bulunduğu iddia edildi. Otobüsten inerek olay yerinden uzaklaşan B.Ö., müştekilerin şikayeti üzerine Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen B.Ö., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

