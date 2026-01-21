Suriye ordusu: Süleyman Şah Türbesi, Türk toprağı olarak kalacak

Suriye Ordusu 76'ncı Tümen Komutanı Seyf Polat Ebubekir, Süleyman Şah Türbesi'nin önünden bir video paylaşarak MİT Başkanı İbrahim Kalın ve ekibine teşekkür ettiğini duyurdu. Süleyman Şah Türbesi'nin kontrolünü sağladıklarını kaydeden Seyf Polat Ebubekir, "Rahman ve Rahim olan Allah'ın 99 adıyla başlıyoruz. Ben 76'ıncı Tümenin komutanı Seyf Polat Ebubekir. Bu videoyu MİT Müsteşarı İbrahim Kalın'a, onun değerli ekibine ve tüm Türk dünyasına armağan ediyoruz. Karakozak'taki Süleyman Şah babamızın türbesi teröristlerden tamamen temizlenmiştir. Bu türbeyi korumak bundan sonra bizim için namus ve vatan borcudur. Bu topraklar Türk yurdudur ve Türk kalacaktır. Saygılarımız ve selamlarımızla" ifadelerini kullandı.