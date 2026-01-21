Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde deprem

CTE Görevde Yükselme sınavında mülakat listeleri kesinleşti
CTE Görevde Yükselme sınavında mülakat listeleri kesinleşti
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Sponsorlu İçerik
Borsa İstanbul'da faiz kararı öncesi kar satışları!
Borsa İstanbul'da faiz kararı öncesi kar satışları!
En düşük emekli aylığına zam teklifi Genel Kurul'da
En düşük emekli aylığına zam teklifi Genel Kurul'da
Eğitim-Bir-Sen araştırdı: Mevcut doğum izni anneler için yeterli değil
Eğitim-Bir-Sen araştırdı: Mevcut doğum izni anneler için yeterli değil
Bakanlık'tan 'Mersin' açıklaması: Görüntüler eski, hiçbir eylem cezasız kalmadı!
Bakanlık'tan 'Mersin' açıklaması: Görüntüler eski, hiçbir eylem cezasız kalmadı!
Altın rekor tazeledi: Kilogram fiyatı 6,8 milyon lirayı aştı
Altın rekor tazeledi: Kilogram fiyatı 6,8 milyon lirayı aştı
RK'den Temu Türkiye Ofisi'ne baskın iddialarına açıklama
RK'den Temu Türkiye Ofisi'ne baskın iddialarına açıklama
14 il için 'sarı' kodlu uyarı: Sağanak, kar ve hortum riski var!
14 il için 'sarı' kodlu uyarı: Sağanak, kar ve hortum riski var!
Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Krediler ve kart ödemeleri mercek altında
Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Krediler ve kart ödemeleri mercek altında
MEB, 'Okul Dışı Öğrenme' platformu hayata geçiriyor
MEB, 'Okul Dışı Öğrenme' platformu hayata geçiriyor
Devlet Bahçeli: Türk bayrağı bağımsızlığımızın timsalidir
Devlet Bahçeli: Türk bayrağı bağımsızlığımızın timsalidir
Diyanetten 100 sözleşmeli din görevlisi alımı
Diyanetten 100 sözleşmeli din görevlisi alımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylığı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylığı açıklaması
Bayrağımıza provokatif saldırıyla ilgili 14 gözaltı
Bayrağımıza provokatif saldırıyla ilgili 14 gözaltı
Türkiye'de et fiyatları tartışması: Et mi pahalı, alım gücü mü düşük?
Türkiye'de et fiyatları tartışması: Et mi pahalı, alım gücü mü düşük?
2025 Adalet Bakanlığı Sınav Sonuçları Açıklandı
2025 Adalet Bakanlığı Sınav Sonuçları Açıklandı
Bayrampaşa Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması: 12 gözaltı
Bayrampaşa Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması: 12 gözaltı
TOGG'un ucuz modeli T6'nın çıkış tarihi açıklandı
TOGG'un ucuz modeli T6'nın çıkış tarihi açıklandı
Konut fiyatlarında en yüksek artış bu ilimizde
Konut fiyatlarında en yüksek artış bu ilimizde
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 21 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 21 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Çocuklar 'sustalı' ile geziyor! Kanunda boşluklar var, tedbir yetersiz
Çocuklar 'sustalı' ile geziyor! Kanunda boşluklar var, tedbir yetersiz
Yılın ilk faiz kararı yarın açıklanacak
Yılın ilk faiz kararı yarın açıklanacak
Merkez Bankası'ndan Papara kararı
Merkez Bankası'ndan Papara kararı
Dondurucu soğuk gidiyor, ılık ve yağışlı hava geliyor
Dondurucu soğuk gidiyor, ılık ve yağışlı hava geliyor
Türkiye'nin ödeme karnesi: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
Türkiye'nin ödeme karnesi: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
Karne almaya gittiler, okulun iflas ettiğini öğrendiler: 42 öğrenci okulsuz kaldı
Karne almaya gittiler, okulun iflas ettiğini öğrendiler: 42 öğrenci okulsuz kaldı
Nusaybin sınırında bayrak provokasyonu: 35 şüpheli tutuklandı, 77 kişi gözaltında
Nusaybin sınırında bayrak provokasyonu: 35 şüpheli tutuklandı, 77 kişi gözaltında
Velilerin 'özel okul' çıkmazı: Eğitim için evini, arabasını satanlar var!
Velilerin 'özel okul' çıkmazı: Eğitim için evini, arabasını satanlar var!
Türkiye buz kesti: 81 ilde termometreler eksi dereceyi gösterdi
Türkiye buz kesti: 81 ilde termometreler eksi dereceyi gösterdi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 18.11'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Başkanlığı, 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ocak 2026 18:30, Son Güncelleme : 21 Ocak 2026 19:30
Yazdır

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,58 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD, depremle ilgili gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Sındırgı ilçemizde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

AFAD: Saha tarama çalışmaları devam etmektedir

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 18.11'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber