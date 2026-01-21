CTE Görevde Yükselme sınavında mülakat listeleri kesinleşti
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı itiraz sürecini tamamlayarak mülakat listelerini ilan etti. Kontenjanın 1,5 katı adayın çağrıldığı sözlü sınavlar Ankara'da gerçekleştirilecek. Adayların başarı sayılması için 100 üzerinden en az 70 puan alması gereken mülakatlarda; liyakat, temsil kabiliyeti ve özgüven gibi kriterler belirleyici olacak.
Yazılı Sınav Sonuçları ve Kontenjan Durumu
ANKÜSEM tarafından gerçekleştirilen sınavın itiraz süreci tamamlandı ve 16
Ocak 2026 itibarıyla kesin sonuçlar ilan edildi. Kesinleşen listelere göre:
Mülakat Hakkı: İlan edilen kadro sayısının 1,5 katı kadar aday (ve son
adayla aynı puanı alanlar) sözlü sınava çağrıldı.
Baraj Puanı: Yazılı sınavdan 60 ve üzeri puan almasına rağmen, kontenjan
gereği 1,5 katlık sıralamaya giremeyen adaylar mülakat listesinde yer alamadı.
Sözlü Sınav Nerede ve Ne Zaman Yapılacak?
Sözlü sınavlar, her aday için özel olarak belirlenen tarihlerde Ankara'da gerçekleştirilecek.
Adres: CTE Genel Müdürlüğü Yerleşkesi, Hacı Bayram Mah. Agah Efendi
Cad. No:12/1 Altındağ/ANKARA.
Sorgulama: Adaylar kendi sınav tarih ve saatlerini CTE'nin resmi sorgu
ekranı üzerinden öğrenebilecekler.
Mülakat Puanlaması Nasıl Olacak?
Sözlü sınavda adaylar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Başarılı sayılmak için en az 70 puan alma şartı aranıyor. Değerlendirme kriterleri ise şu şekilde:
Sözlü Sınav;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (30 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (20 puan),
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (20 puan),
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti (10 puan),
d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),
Adayların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
Giderler: Ulaşım ve konaklama masrafları adayların kendilerine ait olacak.
İzin Durumu: Sınava katılacak personele, gidiş-dönüş yol süreleri de
hesap edilerek yıllık izin verilecek.
Nöbet Düzenlemesi: Kurum amirlikleri, personelin mülakat saatlerine göre nöbet çizelgelerini önceden düzenlemekle yükümlü olacak.