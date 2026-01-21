CTE Görevde Yükselme sınavında mülakat listeleri kesinleşti
Aile boyu dolandırıcılık: Ölen kardeşinin kimliğiyle devleti 15 milyon lira dolandırdı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Şefaatli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği operasyonla 21 yıldır süren bir nitelikli dolandırıcılığı deşifre etti. 87 yaşındaki S.C.'nin, 65 yıl önce vefat eden kız kardeşinin kimliğini kullanarak, 21 yıl önce ölen eniştesinden kalan emekli maaşını aldığı ve devlet imkanlarını suistimal ederek kamuya 15 milyon lira zarar verdiği saptandı. Olayla ilgili S.C. ile birlikte kızı, oğlu ve torunu da gözaltına alındı.

Yozgat'ta 87 yaşındaki kadının 21 yıldır ölen kız kardeşinin kimliğini kullanarak ölen eniştesinden kalan maaşı alıp, farklı devlet imkanlarından istifade ederek devleti 15 milyon zarara uğrattığı tespit edildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ile Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Şefaatli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada 4 kişinin 65 yaşında vefat eden H.E'nin kimlik ve banka bilgilerini kullanılarak çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından haksız menfaat temin ettiğini tespit etti. Şefaatli ilçesinde yaşanan nitelikli dolandırıcılık olayında, 87 yaşındaki S.C.'nin 65 yıl önce vefat eden kız kardeşi H.E'nin eşinin de 21 yıl önce vefat etmesinin ardından kız kardeşinin kimliğini kullanarak eniştesinden kalan emekli maaşını aldığı, bankalardan kredi kullandığı, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 15 milyon lira haksız menfaat temin ettiği belirlendi. Yozgat, Kayseri ve Ankara'da üç farklı adrese düzenlenen operasyonla 4 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 adet cep telefonu, 4 adet SIM kart, 2 adet banka kredi kartı ve başkasına ait kimlik kartı ele geçirildi. S.C.. kız kardeşinin oğlu A.E. (53), kızı Z.D. (64) ve torunu L.R.O. (25) 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi özel belgede sahtecilik' ve 'banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçlamalarıyla gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

