Adli Olaylar

13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen'in ailesine tehdit mesajları

Bolu'da 15 yaşındaki Alperen Ömer Toprak'a yumruk atarak ölümüne sebep olan biri tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi. 13 yaşındaki tutuklu sanığın olaydan yaklaşık 1 saat önce sosyal medya hesabından tabancalı fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı. Ayrıca acılı aileye yurt dışına kayıtlı numaralardan, tehdit mesajları geldiği öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Ocak 2026 21:37, Son Güncelleme : 21 Ocak 2026 22:06
13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen'in ailesine tehdit mesajları

Olay, 12 Haziran 2025 tarihinde İsmetpaşa Caddesi'nde bulunan Kültür Park'ta meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki S.Ş. ile 15 yaşındaki Alperen Ömer Toprak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ş., Toprak'a yumruk attı. Darbenin etkisiyle yere yığılan Toprak'ın kalbi durdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalp masajı ile Alperen Ömer Toprak'ı hayata döndürdü. Hastaneye kaldırılan Toprak, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 13 yaşındaki S.Ş. ile yanında bulunan 14 yaşındaki arkadaşı E.Y., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüphelilerden S.Ş. tutuklanırken, E.Y. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin açılan davanın ikinci celsesi, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanıkların yaşlarının küçük olması nedeniyle duruşma kapalı oturumda yapıldı. Mahkeme heyeti, önceki celsede Adli Tıp Kurumu'ndan talep edilen otopsi raporunun henüz dosyaya ulaşmaması nedeniyle duruşmayı 4 Mart'a erteledi.

Aileye tehdit mesajları

Öte yandan hayatını kaybeden Alperen Ömer Toprak'ın ailesine, yurt dışına kayıtlı numaralardan, 'Sizin kafanızı kesip, köpeklere yem edeceğim', 'Oğlunuzu öldüren kardeşlerime helal', 'Alperen nasıl öldü ama, çok zevkli değil miydi?' gibi tehdit mesajları geldiği öğrenildi.

Olaydan önce silahlı paylaşım

Alperen Ömer Toprak'ın ölümüne neden olan olayda tutuklu sanık S.Ş.'nin, olaydan yaklaşık 1 saat önce sosyal medya hesabından tabancalı bir fotoğraf paylaştığı da ortaya çıktı.

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan ailenin avukatı Alper Coşkun, ailenin tehditlere maruz kaldığını belirterek, "Bugün davanın ikinci duruşması yapıldı. Adli tıptan rapor bekliyoruz. Şu an dosyanın kararı çıkması için tek eksik adli tıptan beklenen rapor. Umarım bir an önce sonuçlanır. Aile bu süreç boyunca 'Alperen ne güzel öldü' gibi mesajlar aldı" şeklinde konuştu.

