Ateşkesi ihlal eden YPG/SDG'nin saldırılarında 11 Suriye askeri öldü

Sındırgı'da bir günde 4'ün üzerinde üçüncü sarsıntı!
Sındırgı'da bir günde 4'ün üzerinde üçüncü sarsıntı!
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Sponsorlu İçerik
Tüketici Hakem Heyetleri 2025'te rekora koştu: İşte en çok şikayet edilenler
Tüketici Hakem Heyetleri 2025'te rekora koştu: İşte en çok şikayet edilenler
En düşük emekli aylığına zam teklifi görüşmeleri tamamlandı
En düşük emekli aylığına zam teklifi görüşmeleri tamamlandı
Bakan Memişoğlu, sağlıkta atama için 2026 KPSS'yi işaret etti
Bakan Memişoğlu, sağlıkta atama için 2026 KPSS'yi işaret etti
Gözler TCMB'de: Yılın ilk faiz kararı yarın açıklanacak
Gözler TCMB'de: Yılın ilk faiz kararı yarın açıklanacak
CTE Görevde Yükselme sınavında mülakat listeleri kesinleşti
CTE Görevde Yükselme sınavında mülakat listeleri kesinleşti
Borsa İstanbul'da faiz kararı öncesi kar satışları!
Borsa İstanbul'da faiz kararı öncesi kar satışları!
Eğitim-Bir-Sen araştırdı: Mevcut doğum izni anneler için yeterli değil
Eğitim-Bir-Sen araştırdı: Mevcut doğum izni anneler için yeterli değil
Bakanlık'tan 'Mersin' açıklaması: Görüntüler eski, hiçbir eylem cezasız kalmadı!
Bakanlık'tan 'Mersin' açıklaması: Görüntüler eski, hiçbir eylem cezasız kalmadı!
Altın rekor tazeledi: Kilogram fiyatı 6,8 milyon lirayı aştı
Altın rekor tazeledi: Kilogram fiyatı 6,8 milyon lirayı aştı
RK'den Temu Türkiye Ofisi'ne baskın iddialarına açıklama
RK'den Temu Türkiye Ofisi'ne baskın iddialarına açıklama
14 il için 'sarı' kodlu uyarı: Sağanak, kar ve hortum riski var!
14 il için 'sarı' kodlu uyarı: Sağanak, kar ve hortum riski var!
Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Krediler ve kart ödemeleri mercek altında
Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Krediler ve kart ödemeleri mercek altında
MEB, 'Okul Dışı Öğrenme' platformu hayata geçiriyor
MEB, 'Okul Dışı Öğrenme' platformu hayata geçiriyor
Devlet Bahçeli: Türk bayrağı bağımsızlığımızın timsalidir
Devlet Bahçeli: Türk bayrağı bağımsızlığımızın timsalidir
Diyanetten 100 sözleşmeli din görevlisi alımı
Diyanetten 100 sözleşmeli din görevlisi alımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylığı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylığı açıklaması
Bayrağımıza provokatif saldırıyla ilgili 14 gözaltı
Bayrağımıza provokatif saldırıyla ilgili 14 gözaltı
Türkiye'de et fiyatları tartışması: Et mi pahalı, alım gücü mü düşük?
Türkiye'de et fiyatları tartışması: Et mi pahalı, alım gücü mü düşük?
2025 Adalet Bakanlığı Sınav Sonuçları Açıklandı
2025 Adalet Bakanlığı Sınav Sonuçları Açıklandı
Bayrampaşa Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması: 12 gözaltı
Bayrampaşa Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması: 12 gözaltı
TOGG'un ucuz modeli T6'nın çıkış tarihi açıklandı
TOGG'un ucuz modeli T6'nın çıkış tarihi açıklandı
Konut fiyatlarında en yüksek artış bu ilimizde
Konut fiyatlarında en yüksek artış bu ilimizde
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 21 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 21 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Çocuklar 'sustalı' ile geziyor! Kanunda boşluklar var, tedbir yetersiz
Çocuklar 'sustalı' ile geziyor! Kanunda boşluklar var, tedbir yetersiz
Merkez Bankası'ndan Papara kararı
Merkez Bankası'ndan Papara kararı
Dondurucu soğuk gidiyor, ılık ve yağışlı hava geliyor
Dondurucu soğuk gidiyor, ılık ve yağışlı hava geliyor
Türkiye'nin ödeme karnesi: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
Türkiye'nin ödeme karnesi: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
Karne almaya gittiler, okulun iflas ettiğini öğrendiler: 42 öğrenci okulsuz kaldı
Karne almaya gittiler, okulun iflas ettiğini öğrendiler: 42 öğrenci okulsuz kaldı
Ana sayfaHaberler Dünya

Ateşkesi ihlal eden YPG/SDG'nin saldırılarında 11 Suriye askeri öldü

Suriye'de, Şam ile varılan ateşkesi ihlal eden terör örgütü YPG/SDG'nin düzenlediği saldırılarda 11 Suriye askerinin yaşamını yitirdiği, 25 askerin de yaralandığı bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ocak 2026 22:40, Son Güncelleme : 21 Ocak 2026 22:41
Yazdır
Ateşkesi ihlal eden YPG/SDG'nin saldırılarında 11 Suriye askeri öldü

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi, YPG/SDG'nin ateşkesin yürürlüğe girdiği ilk günde Suriye ordusu mevzilerini 35'ten fazla kez hedef aldığını, saldırılar sonucunda 11 askerin hayatını kaybettiğini ve 25'ten fazla askerin yaralandığını duyurdu.

Hayatını kaybeden askerlerin, Halep'in doğusundaki Sırrin bölgesi ile Haseke kırsalındaki el-Yarubiye ve Cebel Abdülaziz bölgelerinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, saldırılarda 25 askerin de yaralandığı aktarıldı.

Suriye Savunma Bakanlığı, akşam saatlerinde, terör örgütü YPG/SDG'nin Haseke'de terk ettiği bir mühimmat deposuna düzenlediği saldırıda 7 Suriye askerinin öldüğünü, 20 askerin yaralandığını bildirmişti.

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG/SDG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişlemiş, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girmişti.

Şam yönetimi ile YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

YPG/SDG'nin anlaşmaya uymaya yanaşmaması üzerine 19 Ocak'ta çatışmalar yeniden başlamıştı.

Şam ile YPG/SDG arasında dün akşam 4 günlük ateşkes kararı alınmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber