CHP yalanlamıştı ama iddia doğru çıktı: Enver Aysever'in avukatından sert açıklama

Sındırgı'da bir günde 4'ün üzerinde üçüncü sarsıntı!
Sındırgı'da bir günde 4'ün üzerinde üçüncü sarsıntı!
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Sponsorlu İçerik
Tüketici Hakem Heyetleri 2025'te rekora koştu: İşte en çok şikayet edilenler
Tüketici Hakem Heyetleri 2025'te rekora koştu: İşte en çok şikayet edilenler
En düşük emekli aylığına zam teklifi görüşmeleri tamamlandı
En düşük emekli aylığına zam teklifi görüşmeleri tamamlandı
Bakan Memişoğlu, sağlıkta atama için 2026 KPSS'yi işaret etti
Bakan Memişoğlu, sağlıkta atama için 2026 KPSS'yi işaret etti
Gözler TCMB'de: Yılın ilk faiz kararı yarın açıklanacak
Gözler TCMB'de: Yılın ilk faiz kararı yarın açıklanacak
CTE Görevde Yükselme sınavında mülakat listeleri kesinleşti
CTE Görevde Yükselme sınavında mülakat listeleri kesinleşti
Borsa İstanbul'da faiz kararı öncesi kar satışları!
Borsa İstanbul'da faiz kararı öncesi kar satışları!
Eğitim-Bir-Sen araştırdı: Mevcut doğum izni anneler için yeterli değil
Eğitim-Bir-Sen araştırdı: Mevcut doğum izni anneler için yeterli değil
Bakanlık'tan 'Mersin' açıklaması: Görüntüler eski, hiçbir eylem cezasız kalmadı!
Bakanlık'tan 'Mersin' açıklaması: Görüntüler eski, hiçbir eylem cezasız kalmadı!
Altın rekor tazeledi: Kilogram fiyatı 6,8 milyon lirayı aştı
Altın rekor tazeledi: Kilogram fiyatı 6,8 milyon lirayı aştı
RK'den Temu Türkiye Ofisi'ne baskın iddialarına açıklama
RK'den Temu Türkiye Ofisi'ne baskın iddialarına açıklama
14 il için 'sarı' kodlu uyarı: Sağanak, kar ve hortum riski var!
14 il için 'sarı' kodlu uyarı: Sağanak, kar ve hortum riski var!
Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Krediler ve kart ödemeleri mercek altında
Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Krediler ve kart ödemeleri mercek altında
MEB, 'Okul Dışı Öğrenme' platformu hayata geçiriyor
MEB, 'Okul Dışı Öğrenme' platformu hayata geçiriyor
Devlet Bahçeli: Türk bayrağı bağımsızlığımızın timsalidir
Devlet Bahçeli: Türk bayrağı bağımsızlığımızın timsalidir
Diyanetten 100 sözleşmeli din görevlisi alımı
Diyanetten 100 sözleşmeli din görevlisi alımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylığı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylığı açıklaması
Bayrağımıza provokatif saldırıyla ilgili 14 gözaltı
Bayrağımıza provokatif saldırıyla ilgili 14 gözaltı
Türkiye'de et fiyatları tartışması: Et mi pahalı, alım gücü mü düşük?
Türkiye'de et fiyatları tartışması: Et mi pahalı, alım gücü mü düşük?
2025 Adalet Bakanlığı Sınav Sonuçları Açıklandı
2025 Adalet Bakanlığı Sınav Sonuçları Açıklandı
Bayrampaşa Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması: 12 gözaltı
Bayrampaşa Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması: 12 gözaltı
TOGG'un ucuz modeli T6'nın çıkış tarihi açıklandı
TOGG'un ucuz modeli T6'nın çıkış tarihi açıklandı
Konut fiyatlarında en yüksek artış bu ilimizde
Konut fiyatlarında en yüksek artış bu ilimizde
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 21 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 21 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Çocuklar 'sustalı' ile geziyor! Kanunda boşluklar var, tedbir yetersiz
Çocuklar 'sustalı' ile geziyor! Kanunda boşluklar var, tedbir yetersiz
Merkez Bankası'ndan Papara kararı
Merkez Bankası'ndan Papara kararı
Dondurucu soğuk gidiyor, ılık ve yağışlı hava geliyor
Dondurucu soğuk gidiyor, ılık ve yağışlı hava geliyor
Türkiye'nin ödeme karnesi: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
Türkiye'nin ödeme karnesi: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
Karne almaya gittiler, okulun iflas ettiğini öğrendiler: 42 öğrenci okulsuz kaldı
Karne almaya gittiler, okulun iflas ettiğini öğrendiler: 42 öğrenci okulsuz kaldı
Ana sayfaHaberler Siyasi

CHP yalanlamıştı ama iddia doğru çıktı: Enver Aysever'in avukatından sert açıklama

Gazeteci Enver Aysever'in avukatı Mikayil Dilmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aysever'in Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel hakkında kullandığı "Ben hırsızın elini sıkmam" ifadelerinin doğru olduğunu belirtti. Açıklama, daha önce CHP cephesinden yapılan yalanlamaların ardından geldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Ocak 2026 00:44, Son Güncelleme : 22 Ocak 2026 00:49
Yazdır
CHP yalanlamıştı ama iddia doğru çıktı: Enver Aysever'in avukatından sert açıklama

Gazeteci Enver Aysever'in, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel hakkında kullandığı iddia edilen sözler yeniden gündeme geldi. Aysever'in avukatı Mikayil Dilmaz, bugün sosyal medya hesabından yaptığı kamuoyu açıklamasıyla, müvekkilinin söz konusu ifadeleri bizzat ve yüz yüze söylediğini doğruladı.

Avukatı Mikayil Dilmaz'dan "zorunlu açıklama"

Aysever'in avukatı Mikayil Dilmaz, yaptığı açıklamada, müvekkilinin bilgisi ve talimatı doğrultusunda kamuoyuna seslendiğini belirtti. Açıklamada, Aysever'in cezaevi ziyaretinde Ekrem İmamoğlu hakkında "Ben hırsızın elini sıkmam" ifadesini kullandığı, ziyaret sırasında ise Özgür Özel'e hitaben sert sözler söylediği kaydedildi.

Dilmaz, bu ifadelerin Aysever tarafından kendisine "net biçimde" aktarıldığını vurgulayarak, kürsülerden yapılan inkarların bir kişi tartışması değil, "siyasette doğruluk ve etik sorunu" olduğunu savundu.

"Hırsızın partisi olmaz"

Açıklamada, Enver Aysever'in hayatı boyunca hırsızlıkla mücadele ettiğinin altı çizilerek şu değerlendirmeye yer verildi:

"Hırsızın partisi olmaz. Hırsızlık bir ideoloji değil, bir suçtur. Ve bu ülke için açık bir beka sorunudur."

Bu nedenle söz konusu mücadelenin bir tercih değil, zorunluluk olduğu ifade edildi.

CHP ve Özgür Özel vurgusu

Avukat Dilmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı makamının Atatürk'ün mirası olduğunu belirterek, bu makamın "gerçeği inkar ederek veya tanıkları yok sayarak korunamayacağını" savundu. Aysever'in söylediği sözlerin arkasında durduğu ifade edilen açıklamada, bugün yapılanın bir kişiyi değil, "siyasette dürüstlük ilkesini yalanlamak" olduğu görüşü dile getirildi.

Daha önce yalanlanmıştı

Söz konusu iddialar, daha önce CHP cephesinden yalanlanmış; Enver Aysever'in Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e yönelik bu ifadeleri kullanmadığı ileri sürülmüştü. Ancak avukat tarafından yapılan son açıklama, iddiaların doğru olduğu yönünde yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber