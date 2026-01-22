Balıkesir beşik gibi! Gece yarısı bir deprem daha meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 02.24'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

10 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi.

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.