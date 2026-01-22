81 ilde göçmen kaçakçılarına darbe: 19 organizatör yakalandı

Yurt genelinde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele aralıksız sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son gerçekleştirilen denetim ve operasyonların sonuçlarını kamuoyuna açıkladı.

19 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI

81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik dün düzenlenen denetimlerde 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

372.409 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı 81 ilimizde 478 düzensiz göçmen de yakalandı.

14 BİNDEN FAZLA NOKTADA DENETİM

Göç İdaresi Başkanlığım koordinasyonunda; Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı, EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında;

- 27.697 personel

- 8.702 ekip ile

- 5.531 noktada;

- 7.482 umuma açık yer,

- 22 terminal ve diğer yerler olmak üzere toplam 14.261 yer kontrol edildi.

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

"DÜNYAYA ÖRNEK BİR POLİTİKA İZLİYORUZ"

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Göç Yönetimini insan hakları, hukuk ve medeniyet değerlerimize uygun şekilde; kamu düzeni ve güvenliğini önceleyen bir anlayışla ele alıyoruz. Göç yönetiminin düzenli göç yönetimi; düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele; entegre sınır yönetimi; uluslararası koruma; gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş dahil olmak üzere tüm başlıklarında dünyaya örnek bir politika izliyoruz.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz, kamu düzeni ve güvenliğimizden taviz vermeden, kararlılıkla sürmektedir. Stratejik bir anlayışla yürüttüğümüz düzensiz göçle mücadele çalışmaları sonucunda ülkemiz, düzensiz göçe hedef olmaktan ve transit göç rotası olmaktan çıkmıştır."



