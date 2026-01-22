Kapasite kullanım oranı ocakta arttı

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı, geçen aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,4 olarak hesaplandı.

Buna göre, ocak ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1752 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi'ne verdiği yanıtlar birleştirilerek değerlendirildi.

