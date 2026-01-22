Arkadaşına IBAN'ını verdi, hapis cezasına çarptırıldı

Bilişim ve Yeşil Dönüşümde Nitelikli İş Gücü Hedefi
Bilişim ve Yeşil Dönüşümde Nitelikli İş Gücü Hedefi
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Sponsorlu İçerik
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
İstanbul'da 2025'in sofra şampiyonları belli oldu!
İstanbul'da 2025'in sofra şampiyonları belli oldu!
3 büyük ilde kasaplara fahiş fiyat denetimi
3 büyük ilde kasaplara fahiş fiyat denetimi
19 serbest bölgeden ihracatta tarihi rekor
19 serbest bölgeden ihracatta tarihi rekor
Motorine zam geliyor. Depolar ne kadara dolacak?
Motorine zam geliyor. Depolar ne kadara dolacak?
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Ticaret Bakanlığı'ndan Ramazan ayı öncesi ulusal zincir market toplantısı
Ticaret Bakanlığı'ndan Ramazan ayı öncesi ulusal zincir market toplantısı
Tüketici Hakem Heyetleri 2025'te rekora koştu: İşte en çok şikayet edilenler
Tüketici Hakem Heyetleri 2025'te rekora koştu: İşte en çok şikayet edilenler
81 ilde göçmen kaçakçılarına darbe: 19 organizatör yakalandı
81 ilde göçmen kaçakçılarına darbe: 19 organizatör yakalandı
Balıkesir beşik gibi! Gece yarısı bir deprem daha meydana geldi
Balıkesir beşik gibi! Gece yarısı bir deprem daha meydana geldi
Çocuk çeteleri haraç için sokaklarda terör estiriyor!
Çocuk çeteleri haraç için sokaklarda terör estiriyor!
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Sındırgı'da bir günde 4'ün üzerinde üçüncü sarsıntı!
Sındırgı'da bir günde 4'ün üzerinde üçüncü sarsıntı!
En düşük emekli aylığına zam teklifi görüşmeleri tamamlandı
En düşük emekli aylığına zam teklifi görüşmeleri tamamlandı
Bakan Memişoğlu, sağlıkta atama için 2026 KPSS'yi işaret etti
Bakan Memişoğlu, sağlıkta atama için 2026 KPSS'yi işaret etti
CTE Görevde Yükselme sınavında mülakat listeleri kesinleşti
CTE Görevde Yükselme sınavında mülakat listeleri kesinleşti
Borsa İstanbul'da faiz kararı öncesi kar satışları!
Borsa İstanbul'da faiz kararı öncesi kar satışları!
Eğitim-Bir-Sen araştırdı: Mevcut doğum izni anneler için yeterli değil
Eğitim-Bir-Sen araştırdı: Mevcut doğum izni anneler için yeterli değil
Bakanlık'tan 'Mersin' açıklaması: Görüntüler eski, hiçbir eylem cezasız kalmadı!
Bakanlık'tan 'Mersin' açıklaması: Görüntüler eski, hiçbir eylem cezasız kalmadı!
Altın rekor tazeledi: Kilogram fiyatı 6,8 milyon lirayı aştı
Altın rekor tazeledi: Kilogram fiyatı 6,8 milyon lirayı aştı
RK'den Temu Türkiye Ofisi'ne baskın iddialarına açıklama
RK'den Temu Türkiye Ofisi'ne baskın iddialarına açıklama
14 il için 'sarı' kodlu uyarı: Sağanak, kar ve hortum riski var!
14 il için 'sarı' kodlu uyarı: Sağanak, kar ve hortum riski var!
Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Krediler ve kart ödemeleri mercek altında
Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Krediler ve kart ödemeleri mercek altında
MEB, 'Okul Dışı Öğrenme' platformu hayata geçiriyor
MEB, 'Okul Dışı Öğrenme' platformu hayata geçiriyor
Devlet Bahçeli: Türk bayrağı bağımsızlığımızın timsalidir
Devlet Bahçeli: Türk bayrağı bağımsızlığımızın timsalidir
Diyanetten 100 sözleşmeli din görevlisi alımı
Diyanetten 100 sözleşmeli din görevlisi alımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylığı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylığı açıklaması
Bayrağımıza provokatif saldırıyla ilgili 14 gözaltı
Bayrağımıza provokatif saldırıyla ilgili 14 gözaltı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Arkadaşına IBAN'ını verdi, hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da kendi IBAN'ı üzerinden arkadaşının yaptığı dolandırıcılıktan hakkında 20 dava açılan Özlem Develi, 4 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2026 11:15, Son Güncelleme : 22 Ocak 2026 11:37
Yazdır

Adana'da yaşayan 23 yaşındaki Özlem Develi, iddiaya göre 2023'te gittiği dershanedeki M.D. ile arkadaş oldu. Bir zaman sonra M.D. Develi'ye,"Ben ticaret yapıyorum. Hesaplarım bloke oldu, kısa bir süreliğine bana IBAN'ını kullandırır mısın?" dedi. Kabul eden genç kız, arkadaşının kullanması için özel bir hesap açtı. Bundan sonraki süreçte M.D.'nin dershaneye gelmemesinden şüphelenen Develi, 15 gün sonra karakoldan çağırıldı ve hakkında dolandırıcılıktan işlem başlatıldı. Hakkında dava açılan Develi, durumu polis ekiplerine anlattı ve M.D.'den şikayetçi oldu, banka hesaplarını kapattırdı. Hesap kapatılmadan önce M.D.'nin sosyal medya platformlarından çekiliş adı altında kişilerden para talep ettiği öğrenildi. Parayı ödedikten sonra geri dönüş alamayan kişiler ise Özlem Develi hakkında şikayetçi oldu.

"GEL BU İŞİN PARÇASI OL, TATLIYA BAĞLAYALIM"

Haziran 2025'te cezaevine giren Develi, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Geçen hafta Burdur 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir davada 4 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılarak, 149 bin 960 TL idari para cezası aldı.

Hakkında açılan 20 davadan 11'inin Türkiye genelindeki çeşitli mahkemelerde sürdüğünü söyleyen Özlem Develi, M.D. hakkında şikayetçi olduğu için M.D. ve çevresindekilerin tehditlerine maruz kaldığını, M.D.'nin "Seni sabah evinden terörist diye aldırırım. Gel bu işin parçası ol, 2 bin lira harçlık al, seninle çalışmaya devam edeyim. Güzel bir kızsın, gel tatlıya bağlayalım" şeklinde kendisine mesaj attığını söyledi.

DİPLOMASINI ALAMIYOR

Yaşadıklarına rağmen lisans eğitimine devam edip bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olan Develi, hakkında arama kararı çıktığı için diplomasını almaya gidemediğini söyledi. Başından geçen süreçleri anlatan Develi, arkadaşının mağduriyetini gidermek adına yardımcı olduğu fakat arkadaşının dolandırıcı çıkmasıyla büyük sıkıntılar yaşadığını ifade etti.

"TERÖRİST DİYE EVDEN ALDIRIRIZ"

Hakkında çıkan arama kararıyla yakalandığı an tutuklanacağını belirten Develi, şüpheliler tarafından "Seni terörist diye evden aldırırız" şeklinde mesajlar alarak tehdit edildiğini söyledi ve devam etti:

"Üniversiteyi bitirdim, diplomamı alamıyorum. Hayatımı mahvettiler, işe giremiyorum. Hakkımda yakalama kararı var ve diplomayı almaya gidersem beni orada alırlar, gidemiyorum. Ben suçsuz yere cezaevine girdim. Yapmadığım halde cezasını ben çekiyorum. Kurban Bayramı'ndan önce 15 gün cezaevinde kaldım. Bunları ben çekiyorum, bunlara hiçbir şey olmuyor."

Baba Ahmet Develi ise kızına ait olmayan bir suçtan dolayı hayatının karardığını ifade ederek, "Çaresiz durumdayız. Bu çocuğa yol gösterilsin, gençliğine yazık. Kızım suçsuz" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber