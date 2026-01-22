Grönland geriliminde Türkiye önemli rol oynayabilir

Bilişim ve Yeşil Dönüşümde Nitelikli İş Gücü Hedefi
Bilişim ve Yeşil Dönüşümde Nitelikli İş Gücü Hedefi
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Sponsorlu İçerik
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
İstanbul'da 2025'in sofra şampiyonları belli oldu!
İstanbul'da 2025'in sofra şampiyonları belli oldu!
3 büyük ilde kasaplara fahiş fiyat denetimi
3 büyük ilde kasaplara fahiş fiyat denetimi
19 serbest bölgeden ihracatta tarihi rekor
19 serbest bölgeden ihracatta tarihi rekor
Motorine zam geliyor. Depolar ne kadara dolacak?
Motorine zam geliyor. Depolar ne kadara dolacak?
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Ticaret Bakanlığı'ndan Ramazan ayı öncesi ulusal zincir market toplantısı
Ticaret Bakanlığı'ndan Ramazan ayı öncesi ulusal zincir market toplantısı
Tüketici Hakem Heyetleri 2025'te rekora koştu: İşte en çok şikayet edilenler
Tüketici Hakem Heyetleri 2025'te rekora koştu: İşte en çok şikayet edilenler
81 ilde göçmen kaçakçılarına darbe: 19 organizatör yakalandı
81 ilde göçmen kaçakçılarına darbe: 19 organizatör yakalandı
Balıkesir beşik gibi! Gece yarısı bir deprem daha meydana geldi
Balıkesir beşik gibi! Gece yarısı bir deprem daha meydana geldi
Çocuk çeteleri haraç için sokaklarda terör estiriyor!
Çocuk çeteleri haraç için sokaklarda terör estiriyor!
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Sındırgı'da bir günde 4'ün üzerinde üçüncü sarsıntı!
Sındırgı'da bir günde 4'ün üzerinde üçüncü sarsıntı!
En düşük emekli aylığına zam teklifi görüşmeleri tamamlandı
En düşük emekli aylığına zam teklifi görüşmeleri tamamlandı
Bakan Memişoğlu, sağlıkta atama için 2026 KPSS'yi işaret etti
Bakan Memişoğlu, sağlıkta atama için 2026 KPSS'yi işaret etti
CTE Görevde Yükselme sınavında mülakat listeleri kesinleşti
CTE Görevde Yükselme sınavında mülakat listeleri kesinleşti
Borsa İstanbul'da faiz kararı öncesi kar satışları!
Borsa İstanbul'da faiz kararı öncesi kar satışları!
Eğitim-Bir-Sen araştırdı: Mevcut doğum izni anneler için yeterli değil
Eğitim-Bir-Sen araştırdı: Mevcut doğum izni anneler için yeterli değil
Bakanlık'tan 'Mersin' açıklaması: Görüntüler eski, hiçbir eylem cezasız kalmadı!
Bakanlık'tan 'Mersin' açıklaması: Görüntüler eski, hiçbir eylem cezasız kalmadı!
Altın rekor tazeledi: Kilogram fiyatı 6,8 milyon lirayı aştı
Altın rekor tazeledi: Kilogram fiyatı 6,8 milyon lirayı aştı
RK'den Temu Türkiye Ofisi'ne baskın iddialarına açıklama
RK'den Temu Türkiye Ofisi'ne baskın iddialarına açıklama
14 il için 'sarı' kodlu uyarı: Sağanak, kar ve hortum riski var!
14 il için 'sarı' kodlu uyarı: Sağanak, kar ve hortum riski var!
Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Krediler ve kart ödemeleri mercek altında
Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Krediler ve kart ödemeleri mercek altında
MEB, 'Okul Dışı Öğrenme' platformu hayata geçiriyor
MEB, 'Okul Dışı Öğrenme' platformu hayata geçiriyor
Devlet Bahçeli: Türk bayrağı bağımsızlığımızın timsalidir
Devlet Bahçeli: Türk bayrağı bağımsızlığımızın timsalidir
Diyanetten 100 sözleşmeli din görevlisi alımı
Diyanetten 100 sözleşmeli din görevlisi alımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylığı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylığı açıklaması
Bayrağımıza provokatif saldırıyla ilgili 14 gözaltı
Bayrağımıza provokatif saldırıyla ilgili 14 gözaltı
Ana sayfaHaberler Dünya

Grönland geriliminde Türkiye önemli rol oynayabilir

Brookings Enstitüsü Strobe Talbott Güvenlik, Strateji ve Teknoloji Merkezi Dış Politika Uzmanı ve eski diplomat Philip Gordon, Grönland geriliminde Türkiye'nin ABD ile Avrupa arasında rol oynayabileceğini belirterek, "Özellikle transatlantik ilişkilerin kötüye gittiği bu dönemde Türkiye'nin önemli bir sesi ve yapabileceği çok şey var." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2026 11:29, Son Güncelleme : 22 Ocak 2026 11:30
Yazdır
Grönland geriliminde Türkiye önemli rol oynayabilir

Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in görev döneminde ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yapan Gordon, ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos'taki konuşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın konuşmasının Avrupalılar açısından oldukça agresif ve eleştirel bir tonda olduğunu söyleyen Gordon, Trump'ın aynı zamanda müzakereye açık bir alan da bıraktığını dile getirdi.

Gordon, Trump'ın Grönland ile ilgili güç kullanmayacağını söylemesinin Avrupalılar tarafında memnuniyetle karşılanacağını ifade ederek, "Avrupa, Trump'ın (Grönland gerilimi sonrası açıkladığı) gümrük vergileri ve yaptırımlarına karşı çok acı verici olacak bir yanıt hazırlıyorlardı ve şimdi en azından her iki taraf için de zararlı olacak bu tırmanışı önleme şansı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin Grönland geriliminde önemli bir rol oynayabileceğine dikkati çeken Gordon, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında her zaman olumlu konuşuyor. Bu dünyada kendi başlarına hareket eden uluslardan bahsediyoruz. Türkiye, Rusya'dan çok uzaklaşmamaya, Ukrayna ile Rusya arasında köprü rolü oynamaya ve ABD ile iyi ilişkiler sürdürmeye çalışıyor. Özellikle transatlantik ilişkilerin kötüye gittiği bu dönemde Türkiye'nin önemli bir sesi ve yapabileceği çok şey var."

Grönland gerginliği nedeniyle Avrupa, ABD ile ticaret anlaşmasını onay sürecini durdurdu

ABD Başkanı Trump, Davos'taki konuşmasında, Grönland konusunda askeri güç kullanmayacağını belirterek, "Tarihimiz boyunca birçok başka bölgeyi satın aldığımız gibi ABD'nin Grönland'ı satın almasını görüşmek üzere Danimarka ile acil müzakereler yapılmasını talep ediyorum." dedi.

Avrupa'nın "iyiye gitmediğini" söyleyen Trump, kıtadaki ekonomik büyümenin son yıllarda artan kamu harcamaları, büyük ölçekli göç ve yabancı ithalata bağımlı hale geldiğini öne sürdü.

Avrupa Parlamentosu (AP), Trump'ın Grönland tutumu nedeniyle bazı Avrupa ülkelerine tarife uygulanacağını açıklamasının ardından, Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasında Temmuz 2025'te uzlaşılan ticaret anlaşmasının onay sürecini durdurduğunu duyurdu.

Trump, Davos temasları kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Grönland konusunda bir "anlaşma çerçevesi" oluşturduklarını ve bu kapsamda 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük tarifelerini durdurduklarını açıkladı.

Trump, Grönland'ın satın alınmasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergisi uygulanacağını, bu ülkeler için 1 Şubat 2026'dan itibaren yüzde 10, 1 Haziran 2026'dan sonra ise yüzde 25 oranında vergi getirileceğini bildirdi.

Trump, ayrıca Grönland'ın tamamen ve eksiksiz satın alınmasına yönelik bir anlaşmaya varılana kadar bu oranların geçerli olacağını açıklamıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber