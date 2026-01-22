Bilişim ve Yeşil Dönüşümde Nitelikli İş Gücü Hedefi
Bilişim ve Yeşil Dönüşümde Nitelikli İş Gücü Hedefi
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Sponsorlu İçerik
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
İstanbul'da 2025'in sofra şampiyonları belli oldu!
İstanbul'da 2025'in sofra şampiyonları belli oldu!
3 büyük ilde kasaplara fahiş fiyat denetimi
3 büyük ilde kasaplara fahiş fiyat denetimi
19 serbest bölgeden ihracatta tarihi rekor
19 serbest bölgeden ihracatta tarihi rekor
Motorine zam geliyor. Depolar ne kadara dolacak?
Motorine zam geliyor. Depolar ne kadara dolacak?
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Ticaret Bakanlığı'ndan Ramazan ayı öncesi ulusal zincir market toplantısı
Ticaret Bakanlığı'ndan Ramazan ayı öncesi ulusal zincir market toplantısı
Tüketici Hakem Heyetleri 2025'te rekora koştu: İşte en çok şikayet edilenler
Tüketici Hakem Heyetleri 2025'te rekora koştu: İşte en çok şikayet edilenler
81 ilde göçmen kaçakçılarına darbe: 19 organizatör yakalandı
81 ilde göçmen kaçakçılarına darbe: 19 organizatör yakalandı
Balıkesir beşik gibi! Gece yarısı bir deprem daha meydana geldi
Balıkesir beşik gibi! Gece yarısı bir deprem daha meydana geldi
Çocuk çeteleri haraç için sokaklarda terör estiriyor!
Çocuk çeteleri haraç için sokaklarda terör estiriyor!
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Sındırgı'da bir günde 4'ün üzerinde üçüncü sarsıntı!
Sındırgı'da bir günde 4'ün üzerinde üçüncü sarsıntı!
En düşük emekli aylığına zam teklifi görüşmeleri tamamlandı
En düşük emekli aylığına zam teklifi görüşmeleri tamamlandı
Bakan Memişoğlu, sağlıkta atama için 2026 KPSS'yi işaret etti
Bakan Memişoğlu, sağlıkta atama için 2026 KPSS'yi işaret etti
CTE Görevde Yükselme sınavında mülakat listeleri kesinleşti
CTE Görevde Yükselme sınavında mülakat listeleri kesinleşti
Borsa İstanbul'da faiz kararı öncesi kar satışları!
Borsa İstanbul'da faiz kararı öncesi kar satışları!
Eğitim-Bir-Sen araştırdı: Mevcut doğum izni anneler için yeterli değil
Eğitim-Bir-Sen araştırdı: Mevcut doğum izni anneler için yeterli değil
Bakanlık'tan 'Mersin' açıklaması: Görüntüler eski, hiçbir eylem cezasız kalmadı!
Bakanlık'tan 'Mersin' açıklaması: Görüntüler eski, hiçbir eylem cezasız kalmadı!
Altın rekor tazeledi: Kilogram fiyatı 6,8 milyon lirayı aştı
Altın rekor tazeledi: Kilogram fiyatı 6,8 milyon lirayı aştı
RK'den Temu Türkiye Ofisi'ne baskın iddialarına açıklama
RK'den Temu Türkiye Ofisi'ne baskın iddialarına açıklama
14 il için 'sarı' kodlu uyarı: Sağanak, kar ve hortum riski var!
14 il için 'sarı' kodlu uyarı: Sağanak, kar ve hortum riski var!
Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Krediler ve kart ödemeleri mercek altında
Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Krediler ve kart ödemeleri mercek altında
MEB, 'Okul Dışı Öğrenme' platformu hayata geçiriyor
MEB, 'Okul Dışı Öğrenme' platformu hayata geçiriyor
Devlet Bahçeli: Türk bayrağı bağımsızlığımızın timsalidir
Devlet Bahçeli: Türk bayrağı bağımsızlığımızın timsalidir
Diyanetten 100 sözleşmeli din görevlisi alımı
Diyanetten 100 sözleşmeli din görevlisi alımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylığı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylığı açıklaması
Bayrağımıza provokatif saldırıyla ilgili 14 gözaltı
Bayrağımıza provokatif saldırıyla ilgili 14 gözaltı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İstanbul'da 2025'in sofra şampiyonları belli oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre, 2025 yılında İstanbul'da en çok tüketilen meyve mandalina, sebze ise domates oldu. Kent hallerine giren toplam ürün miktarı 2,77 milyon tonu aştı.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 22 Ocak 2026 12:04, Son Güncelleme : 22 Ocak 2026 12:05
Yazdır
İstanbul'da 2025'in sofra şampiyonları belli oldu!

İstanbul'da 2025 yılına ait tüketim verileri, kentte sofraların vazgeçilmezlerini ortaya koydu. Buna göre İstanbulluların en fazla tükettiği meyve mandalina, en çok tercih ettiği sebze ise domates oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) edinilen bilgilere göre, Bayrampaşa ve Ataşehir'de bulunan yaş meyve ve sebze hallerinde yıl boyunca 37 farklı meyve ve 49 çeşit sebze olmak üzere toplam 86 ürün satışa sunuldu.

İstanbulluların yaş meyve ve sebze ihtiyacını karşılayan Bayrampaşa ve Ataşehir'deki bu iki hale 2024 yılında 2 milyon 750 bin 633 ton ürün getirilirken, 2025'te bu rakam 2 milyon 774 bin 260 tona yükseldi. İki hale 2024 yılında 1 milyon 30 bin 802 ton meyve girişi olurken, bu rakam 2025'te 957 bin 874 ton olarak kaydedildi. Hallere 2024'te 1 milyon 719 bin 831 ton, 2025 yılında 1 milyon 816 bin 386 ton sebze girişi yapıldı.

Tonaj bazında en çok getirilen meyveler

Hallere 2024 yılında tonaj bazında en çok getirilen meyveler, portakal, mandalina, karpuz, elma ve limon oldu. Bu sıralama 2025'te mandalina, muz, karpuz, portakal ve elma şeklinde değişti. Geçen yıl hallere 112 bin 228 ton mandalina, 106 bin 792 ton muz, 100 bin 517 ton karpuz, 91 bin 68 ton portakal ve 83 bin 216 ton elma girişi oldu.

Domates en çok gelen ürün oldu

Hallere 2024 yılında tonaj bazında en çok domates, patates, salatalık, biber getirilirken, bu sıralama geçen yıl domates, salatalık, patates, biber şeklinde değişti. Geçen yıl kentteki hallere 484 bin 94 ton domates, 187 bin 449 ton salatalık, 182 bin 489 ton patates ve 166 bin 169 ton biber getirildi. Meyve olarak en çok tüketilen mandalina geçen yıl ortalama 36,10, muz 69,95, karpuz 24,69, portakal 36,41, elma 44,64, limon 64,67, üzüm 69,98, kavun 37,28, çilek 121,78 ve armut 47,37 liraya alıcı buldu. Sebze olarak en çok tüketilen domates ortalama 52,92, salatalık 28,76, patates 18, biber 41,12, soğan 11,49, lahana 15,17, patlıcan 33,58, havuç 18,05 ve kabak 28,32 liradan satıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber