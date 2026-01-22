Zırhlı araç kaza yaptı: Sekiz kilo altın ortadan kayboldu!

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda kaza yapan zırhlı araçtaki 11 kilogram altın kayboldu. Kaza, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Karacabey geçişinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, altın sevkiyatı yapan zırhlı araç seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı.

Yol kenarına savrulan araç yaklaşık dört takla attıktan sonra durabildi.

Kazada araçta bulunan sürücü E.Ö. ve yolcular R.T. ile V.T. isimli görevli hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sekiz kilogram altın kayboldu

Kazanın ardından zırhlı araçta yapılan incelemede, sevkiyatı yapılan 11 kilo altının üç kilosu araç içinde bulundu.

Eksik olan sekiz kilo altın kazanın olduğu bölgede jandarma dedektörleriyle aranıyor.

Kaybolan altınların seri numaraları paylaşıldı

Firma yetkililerinin, kaybolan altınlara ait seri numaralarını paylaşarak kuyumcu esnafından da yardım talep ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.