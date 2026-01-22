BARÜ Araştırma Kalitesinde Eğitim Alanında Birinci!

Bilişim ve Yeşil Dönüşümde Nitelikli İş Gücü Hedefi
Bilişim ve Yeşil Dönüşümde Nitelikli İş Gücü Hedefi
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Sponsorlu İçerik
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
İstanbul'da 2025'in sofra şampiyonları belli oldu!
İstanbul'da 2025'in sofra şampiyonları belli oldu!
3 büyük ilde kasaplara fahiş fiyat denetimi
3 büyük ilde kasaplara fahiş fiyat denetimi
19 serbest bölgeden ihracatta tarihi rekor
19 serbest bölgeden ihracatta tarihi rekor
Motorine zam geliyor. Depolar ne kadara dolacak?
Motorine zam geliyor. Depolar ne kadara dolacak?
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Ticaret Bakanlığı'ndan Ramazan ayı öncesi ulusal zincir market toplantısı
Ticaret Bakanlığı'ndan Ramazan ayı öncesi ulusal zincir market toplantısı
Tüketici Hakem Heyetleri 2025'te rekora koştu: İşte en çok şikayet edilenler
Tüketici Hakem Heyetleri 2025'te rekora koştu: İşte en çok şikayet edilenler
81 ilde göçmen kaçakçılarına darbe: 19 organizatör yakalandı
81 ilde göçmen kaçakçılarına darbe: 19 organizatör yakalandı
Balıkesir beşik gibi! Gece yarısı bir deprem daha meydana geldi
Balıkesir beşik gibi! Gece yarısı bir deprem daha meydana geldi
Çocuk çeteleri haraç için sokaklarda terör estiriyor!
Çocuk çeteleri haraç için sokaklarda terör estiriyor!
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Sındırgı'da bir günde 4'ün üzerinde üçüncü sarsıntı!
Sındırgı'da bir günde 4'ün üzerinde üçüncü sarsıntı!
En düşük emekli aylığına zam teklifi görüşmeleri tamamlandı
En düşük emekli aylığına zam teklifi görüşmeleri tamamlandı
Bakan Memişoğlu, sağlıkta atama için 2026 KPSS'yi işaret etti
Bakan Memişoğlu, sağlıkta atama için 2026 KPSS'yi işaret etti
CTE Görevde Yükselme sınavında mülakat listeleri kesinleşti
CTE Görevde Yükselme sınavında mülakat listeleri kesinleşti
Borsa İstanbul'da faiz kararı öncesi kar satışları!
Borsa İstanbul'da faiz kararı öncesi kar satışları!
Eğitim-Bir-Sen araştırdı: Mevcut doğum izni anneler için yeterli değil
Eğitim-Bir-Sen araştırdı: Mevcut doğum izni anneler için yeterli değil
Bakanlık'tan 'Mersin' açıklaması: Görüntüler eski, hiçbir eylem cezasız kalmadı!
Bakanlık'tan 'Mersin' açıklaması: Görüntüler eski, hiçbir eylem cezasız kalmadı!
Altın rekor tazeledi: Kilogram fiyatı 6,8 milyon lirayı aştı
Altın rekor tazeledi: Kilogram fiyatı 6,8 milyon lirayı aştı
RK'den Temu Türkiye Ofisi'ne baskın iddialarına açıklama
RK'den Temu Türkiye Ofisi'ne baskın iddialarına açıklama
14 il için 'sarı' kodlu uyarı: Sağanak, kar ve hortum riski var!
14 il için 'sarı' kodlu uyarı: Sağanak, kar ve hortum riski var!
Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Krediler ve kart ödemeleri mercek altında
Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Krediler ve kart ödemeleri mercek altında
MEB, 'Okul Dışı Öğrenme' platformu hayata geçiriyor
MEB, 'Okul Dışı Öğrenme' platformu hayata geçiriyor
Devlet Bahçeli: Türk bayrağı bağımsızlığımızın timsalidir
Devlet Bahçeli: Türk bayrağı bağımsızlığımızın timsalidir
Diyanetten 100 sözleşmeli din görevlisi alımı
Diyanetten 100 sözleşmeli din görevlisi alımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylığı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylığı açıklaması
Bayrağımıza provokatif saldırıyla ilgili 14 gözaltı
Bayrağımıza provokatif saldırıyla ilgili 14 gözaltı
Ana sayfaHaberler Eğitim

BARÜ Araştırma Kalitesinde Eğitim Alanında Birinci!

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Times Higher Education (THE) 2026 Alan Bazlı Sıralaması'nda "Eğitim Çalışmaları" Araştırma Kalitesi göstergesinde dünyada 117'nci, Türkiye'de 1'inci; "Mühendislik" alanında ise dünyada 232'nci, Türkiye'de 4'üncü sırada yer aldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Ocak 2026 12:52, Son Güncelleme : 22 Ocak 2026 12:53
Yazdır
BARÜ Araştırma Kalitesinde Eğitim Alanında Birinci!

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE) tarafından 2026 Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması (World University Rankings by Subject) açıklandı. THE 2026 Dünya Üniversite Sıralaması'na girme başarısı gösteren yükseköğretim kurumları arasından yapılan değerlendirmeye göre Bartın Üniversitesi (BARÜ) alan bazlı sıralamalarda da önemli başarı elde etti.

Listede BARÜ "Eğitim Çalışmaları" alanında 501-600 bandında, "Mühendislik" alanında ise 601-800 bandında sıralandı. "Eğitim Çalışmaları" alanı Araştırma Kalitesi göstergesinde dünyada 117'nci; "Mühendislik" alanı Araştırma Kalitesi göstergesinde ise 232'nci sırada yer aldı. Böylece BARÜ eğitim-öğretim, araştırma ve uluslararası görünürlük alanlarında gösterdiği gelişimini bir kez daha ortaya koydu.

BARÜ, iki alanda Türkiye'nin en iyileri arasına girdi

Sıralama kurumların son beş yıllık eğitim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, endüstri ve uluslararası görünüm alanındaki nitelikleri esas alınarak hazırlandı. Türkiye genel sıralamasında BARÜ; "Eğitim Çalışmaları" alanında 5 üniversite ile 8'inciliği, "Mühendislik" alanında ise 9 üniversiteyle 11'inciliği paylaştı.

Bu sıralamada BARÜ, "Eğitim Çalışmaları" alanı Araştırma Kalitesi göstergesinde Türkiye'de ilk sırada yer aldı. "Mühendislik" alanı Araştırma Kalitesi göstergesinde ise Türkiye'de 4'üncü sıraya yerleşerek dikkat çekici bir başarıya imza attı.

Rektör Akkaya: "Küresel başarılarımız artarak devam ediyor"

BARÜ'nün eğitim ve mühendislik alanlarındaki yükselişini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, "Bartın Üniversitesi olarak en önemli hedeflerimizden olan uluslararasılaşma kapsamında yaptığımız çalışmalar, küresel ölçekteki sıralamalara yansımaya devam ediyor. Bu noktada THE Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralamalası'nda Eğitim Çalışmaları ve Mühendislik alanlarında dünyanın en iyi üniversiteleri arasına girdik. Akademik gelişimin en önemli göstergesi olan uluslararası sıralamalarda daha üst sıralarda yer almak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda özveriyle çalışarak bu başarıya katkı sunan herkese teşekkür ediyor, Türk üniversitelerinin uluslararası arenada sürdürülebilir gelişimine yönelik destekleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar'a ve YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber