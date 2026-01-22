BARÜ Araştırma Kalitesinde Eğitim Alanında Birinci!

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE) tarafından 2026 Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması (World University Rankings by Subject) açıklandı. THE 2026 Dünya Üniversite Sıralaması'na girme başarısı gösteren yükseköğretim kurumları arasından yapılan değerlendirmeye göre Bartın Üniversitesi (BARÜ) alan bazlı sıralamalarda da önemli başarı elde etti.

Listede BARÜ "Eğitim Çalışmaları" alanında 501-600 bandında, "Mühendislik" alanında ise 601-800 bandında sıralandı. "Eğitim Çalışmaları" alanı Araştırma Kalitesi göstergesinde dünyada 117'nci; "Mühendislik" alanı Araştırma Kalitesi göstergesinde ise 232'nci sırada yer aldı. Böylece BARÜ eğitim-öğretim, araştırma ve uluslararası görünürlük alanlarında gösterdiği gelişimini bir kez daha ortaya koydu.

BARÜ, iki alanda Türkiye'nin en iyileri arasına girdi

Sıralama kurumların son beş yıllık eğitim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, endüstri ve uluslararası görünüm alanındaki nitelikleri esas alınarak hazırlandı. Türkiye genel sıralamasında BARÜ; "Eğitim Çalışmaları" alanında 5 üniversite ile 8'inciliği, "Mühendislik" alanında ise 9 üniversiteyle 11'inciliği paylaştı.

Bu sıralamada BARÜ, "Eğitim Çalışmaları" alanı Araştırma Kalitesi göstergesinde Türkiye'de ilk sırada yer aldı. "Mühendislik" alanı Araştırma Kalitesi göstergesinde ise Türkiye'de 4'üncü sıraya yerleşerek dikkat çekici bir başarıya imza attı.

Rektör Akkaya: "Küresel başarılarımız artarak devam ediyor"

BARÜ'nün eğitim ve mühendislik alanlarındaki yükselişini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, "Bartın Üniversitesi olarak en önemli hedeflerimizden olan uluslararasılaşma kapsamında yaptığımız çalışmalar, küresel ölçekteki sıralamalara yansımaya devam ediyor. Bu noktada THE Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralamalası'nda Eğitim Çalışmaları ve Mühendislik alanlarında dünyanın en iyi üniversiteleri arasına girdik. Akademik gelişimin en önemli göstergesi olan uluslararası sıralamalarda daha üst sıralarda yer almak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda özveriyle çalışarak bu başarıya katkı sunan herkese teşekkür ediyor, Türk üniversitelerinin uluslararası arenada sürdürülebilir gelişimine yönelik destekleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar'a ve YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.



