Bilişim ve Yeşil Dönüşümde Nitelikli İş Gücü Hedefi
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Bilişim ve Yeşil Dönüşümde Nitelikli İş Gücü Hedefi

Bakan Vedat Işıkhan, 14. Çalışma Meclisi'nde dijitalleşmenin çalışma hayatına etkilerini ve sosyal diyalogun önemini vurguladı.

22 Ocak 2026 13:15
Bilişim ve Yeşil Dönüşümde Nitelikli İş Gücü Hedefi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 14. Çalışma Meclisi açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de çalışma hayatının geleceğini şekillendirmek amacıyla gerçekleştirilen toplantının önemine dikkat çekti. Işıkhan, bilişim sektörü ve geleceğin meslekleri odağında, yeşil ve dijital dönüşümü destekleyecek nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini temel hedef olarak benimsediklerini belirtti. Küresel tedarik zincirlerindeki aksamalar, jeopolitik gerilimler, savaşlar, göç hareketleri ve enerji krizleri gibi zorlukların, çalışma hayatında yeni riskler ve belirsizlikler yarattığını vurguladı. Bu dönüşümün yalnızca ekonomileri değil, istihdamı ve sosyal dengeleri de etkilediğini ifade etti.

Dijital Dönüşüm ve Çalışma Hayatına Etkileri

Işıkhan, dijitalleşme, yapay zeka, otomasyon ve nesnelerin interneti gibi teknolojilerin iş dünyasında köklü bir dönüşüm yarattığını belirtti. Bu teknolojilerin üretim süreçlerini otomatikleştirerek verimliliği artırdığını, istihdam ve beceri yapılarını değiştirdiğini söyledi. Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi için yeşil ve dijital dönüşümün entegre bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sosyal Diyalog ve Üçlü Mekanizma

Bakan Işıkhan, işsizliğin azaltılması, nitelikli istihdamın artırılması ve iş gücü piyasasının etkinliğinin geliştirilmesi amacıyla sosyal diyaloğu esas alan somut adımlar attıklarını belirtti. Çalışma Meclisinin, işçi, işveren ve kamu temsilcilerinin katılımıyla oluşan üçlü sosyal diyalog mekanizmasının en üst düzeyi olduğunu ifade etti. Bu platformun, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) normlarının uygulanmasını kolaylaştırdığını ve ekonomik kalkınmaya sosyal boyut kazandırdığını söyledi.

Çalışma Hayatında Sorumluluklar

  • İşverenler: Dijitalleşmeyi sadece maliyet düşürme aracı olarak değil, çalışanı yeni becerilerle donatan bir fırsat olarak değerlendirmeli.
  • Sendikalar: Dönüşümü yönlendiren ve çalışanı bu sürece hazırlayan bir anlayış benimsemeli.
  • Çalışanlar: Yeni beceriler kazanarak değişime uyum sağlamalı.

Işıkhan, temel sorumluluklarının insan onurunu koruyarak adil çalışma koşulları sağlamak ve çalışan haklarını güvence altına almak olduğunu belirtti. Dijitalleşmenin iş güvencesi ve sosyal güvenlik gibi temel hakları zayıflatan bir tehdit olarak değil, daha nitelikli ve sürdürülebilir işler için bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.

14. Çalışma Meclisi Oturumları

  • Çalışma Hayatında Dijital Dönüşüm
  • Dijitalleşmenin Çalışma Modelleri ve Sendikal Örgütlenmeye Etkileri
  • Dijitalleşmenin Kamu Çalışma Hayatına Etkileri

Bakan Işıkhan, oturumlarda yapılacak değerlendirmelerin dijital dönüşümün farklı yönlerinin aydınlatılmasına katkı sağlayacağını belirtti. Ortaya çıkacak yeni fikirlerin ve önerilerin insan ve emek odaklı politikalarla birleşerek Türkiye'nin çalışma hayatının geleceğini şekillendirmede önemli rol oynayacağına inandığını ifade etti.


