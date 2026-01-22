15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi Meclis'e geliyor
Hidrojen yakıtlı tren geliyor

Hidrojen yakıtlı tren geliştirme projesi kapsamında Birleşik Krallık ile TÜRASAŞ arasında iş birliği protokolü imzalandı. Bakan Uraloğlu, "Türkiye tarafında prototip üretim merkezi olarak TÜRASAŞ projede merkez rol üstlenecek" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hidrojen Yakıtlı Tren Geliştirme Projesi kapsamında İngiltere ile Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda iş birliği protokolü imzalandığını bildirdi.

İmzalar, TÜRASAŞ Genel Müdürü Selim Koçbay ve İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris tarafından atıldı.

Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada, söz konusu iş birliğinin yalnızca demiryolu sektörü açısından değil, aynı zamanda çevre dostu ve sürdürülebilir ulaşım hedefleri bakımından da önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Uraloğlu, hidrojen yakıt hücreli trenlerin; karbon salımını azaltmasının yanı sıra gürültü kirliliğini düşüren, daha konforlu ve çevreci bir seyahat imkanı sağladığını kaydetti.

İngiltere -Türkiye ortaklığı

Bakan Uraloğlu, iş birliği kapsamında İngiltere tarafından prestijli akademik kurumlar ve uzman kuruluşların katkı sağlayacağını belirtti. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye tarafında prototip üretim merkezi olarak TÜRASAŞ projede merkez rol üstlenecek. Yakıt hücresi ve sistem entegrasyonunda ilgili paydaşlarla birlikte kritik teknik alanlarda bilgi birikimi ve teknik destek süreci yürütülecek"

"Projenin tüm hakları TÜRASAŞ'a ait olacak"

Projeyle birlikte hidrojen teknolojilerinde yeni bir döneme adım atıldığını vurgulayan Uraloğlu, "Hidrojen yakıtlı lokomotiflerin TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğümüzde üretilmesini planlıyoruz. Bu proje bir Ar-Ge niteliği taşımakta olup tüm hakları TÜRASAŞ'a ait olacak" dedi.

"Yerli mühendislik kabiliyetlerimizi bu proje sayesinde daha ileri taşıyacağız"

Söz konusu iş birliğiyle, Türkiye'nin hidrojenli demiryolu araçları alanında kurumsal kapasitesinin güçlendirileceğini belirten Bakan Uraloğlu, "Protokol çerçevesinde tasarım, sistem mimarisi, güç elektroniği, enerji yönetimi ve emniyet gibi teknik alanlarda bilgi ve teknik destek sağlanacak. Yerli mühendislik kabiliyetlerimizi bu proje sayesinde daha da ileri taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

"TÜRASAŞ'ı bu alanda bölgesel bir merkez haline getireceğiz"

Uraloğlu, projenin sadece üretim değil, aynı zamanda teknoloji transferi ve bilgi paylaşımı açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, "Amacımız hidrojen teknolojisinde sürdürülebilir bir kapasite oluşturmak ve uluslararası standartlarda rekabet edebilir yerli çözümler ortaya koymaktır. Bu yöndeki çalışmalarımızla TÜRASAŞ'ı bu alanda bölgesel bir merkez haline getireceğiz" açıklamasında bulundu.

Projenin uzun vadede çevre dostu ulaşım sistemlerine geçişte de belirleyici rol oynayacağını vurgulayan Uraloğlu, "Yeşil ulaşımı güçlendirecek bu yatırımı, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun önemli bir parçası olarak görüyoruz" dedi.

