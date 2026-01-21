Etimesgut Belediyesi'nden Çalışanlarına Rekor Promosyon: 82 Bin TL

Etimesgut Belediyesi, sosyal belediyecilik ve çalışan odaklı yönetim anlayışıyla dikkat çeken bir karara imza attı. Belediye yönetimi ile bankalar arasında yürütülen promosyon ihalesi neticesinde, çalışma arkadaşlarını sevindiren dev rakam açıklandı. Yeni anlaşmaya göre Etimesgut Belediyesi personeli, 82.000 TL tutarındaki promosyon ödemesini hesaplarında görecek.

"Emek En Büyük Değerimiz"

Belediye tarafından yapılan resmi açıklamada, personelin refah düzeyini artırmaya yönelik atılan bu adımın önemine vurgu yapıldı. "Emek en büyük değerimiz" mottosuyla paylaşılan müjde metninde şu ifadelere yer verildi:

"Etimesgut Belediyesi olarak çalışma arkadaşlarımız için 82.000 TL promosyon anlaşmasını hayata geçirdik. Çalışma arkadaşlarımıza değer veren anlayışla, birlikte güçlenmeye devam ediyoruz."

Yerel Yönetimlerde Örnek Adım

Açıklanan bu rakam, son dönemde yerel yönetimler arasında verilen en yüksek promosyon bedellerinden biri olarak kayıtlara geçti. Çalışanların ekonomik şartlarını iyileştirmek adına atılan bu adımın, belediye bünyesindeki iş verimliliğini ve motivasyonu artırması bekleniyor.

Promosyon ödemelerinin, banka ile yapılan protokol takvimi doğrultusunda en kısa sürede personelin hesaplarına yatırılacağı belirtildi.