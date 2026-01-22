Sözleşmeli Personel Yarım Zamanlı Çalışırsa Kadroya Geçişi Zorlaşır mı?

Kamu Personel Rejimi Değişiyor: 4/B Ağırlığı Artıyor

Son yıllarda kamu kurumlarında personel istihdamında önemli bir dönüşüm yaşanıyor. 657 sayılı Kanun'a tabi klasik memur alımları azalırken, istihdamın büyük bölümü sözleşmeli personel statüsünde gerçekleştiriliyor. Özellikle 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında yapılan sözleşmeli alımlar, kamu personel rejiminin ana unsurlarından biri haline gelmiş durumda.

Sözleşmeli Personele Yarım Zamanlı Çalışma Hakkı Kıyasen Tanındı

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile sözleşmeli personele de doğum sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı ilgili yönetmelik hükümlerinin kıyasen uygulamasıyla getirildi. Detaylı haber için tıklayınız. Böylece 4/B'li personel, belirli şartlar altında haftalık çalışma süresinin yarısı kadar çalışarak görevini sürdürebilecek.

- Aile yılında önemli bir kazanım oldu

Sözleşmeli personele tanınan yarım zamanlı çalışma hakkı, aile yılı özelinde çalışma hayatı ile aile yaşamının uyumlaştırılması açısından önemli bir kazanım olarak hayata geçti.

4/B'de Kadroya Geçiş Şartı: Üç Yıl Fiili Çalışma

657 sayılı Kanun'un 4/B maddesinde yer alan hükme göre, sözleşmeli personelden aynı kurumda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, sürenin bitiminden itibaren 30 gün içinde talepte bulunmaları halinde aynı unvanlı memur kadrolarına atanabiliyor. Kamuoyunda "3+1 sistemi" olarak bilinen bu uygulama, sözleşmeli personel için kadroya geçişin temel yolunu oluşturuyor.

Ancak burada belirleyici olan unsur, fiili çalışma süresi.

Yarım Zamanlı Çalışma Kadroya Geçişi Geciktirebilir

Mevcut mevzuat çerçevesinde, yarım zamanlı çalışılan süreler kıdem hesabında tam süre olarak sayılmıyor. Buna göre mesleğe yeni başlayan bir sözleşmeli personelin, üç yıllık sürenin iki yılında yarım zamanlı çalışması halinde, bu iki yıl fiilen bir yıl olarak değerlendirilmekte.

Bu durumda personelin üç yıllık zorunlu çalışma süresi uzayacak ve kadroya geçiş hakkı fiilen gecikmiş olacak. Özellikle doğum sonrası yarım zamanlı çalışma hakkını kullanan 3+1'e tabi personelin, bu tercihi kadroya geçiş süresini ileri bir tarihe taşıyacaktır. Bu duruma göre karar verilmesi uygun olacaktır