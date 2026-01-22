'Düzgün konuşamıyorsun' deyip emekli maaşını vermediler

15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi Meclis'e geliyor
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi Meclis'e geliyor
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Sponsorlu İçerik
RTÜK'ten dijital platformlara 'müstehcenlik' cezası
RTÜK'ten dijital platformlara 'müstehcenlik' cezası
Ekonomistlerden 'faiz' yorumu: TCMB enflasyon riskine karşı tetikte!
Ekonomistlerden 'faiz' yorumu: TCMB enflasyon riskine karşı tetikte!
TCMB rezervlerinde rekor: İlk kez 200 milyar doları aştı
TCMB rezervlerinde rekor: İlk kez 200 milyar doları aştı
Emeklilerin ocak ayı zam farkları yarın hesaplara yatacak
Emeklilerin ocak ayı zam farkları yarın hesaplara yatacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi her alanda şaha kaldırdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi her alanda şaha kaldırdık
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
Hidrojen yakıtlı tren geliyor
Hidrojen yakıtlı tren geliyor
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
İstanbul'da 2025'in sofra şampiyonları belli oldu!
İstanbul'da 2025'in sofra şampiyonları belli oldu!
3 büyük ilde kasaplara fahiş fiyat denetimi
3 büyük ilde kasaplara fahiş fiyat denetimi
19 serbest bölgeden ihracatta tarihi rekor
19 serbest bölgeden ihracatta tarihi rekor
Motorine zam geliyor. Depolar ne kadara dolacak?
Motorine zam geliyor. Depolar ne kadara dolacak?
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Ticaret Bakanlığı'ndan Ramazan ayı öncesi ulusal zincir market toplantısı
Ticaret Bakanlığı'ndan Ramazan ayı öncesi ulusal zincir market toplantısı
Tüketici Hakem Heyetleri 2025'te rekora koştu: İşte en çok şikayet edilenler
Tüketici Hakem Heyetleri 2025'te rekora koştu: İşte en çok şikayet edilenler
Balıkesir beşik gibi! Gece yarısı bir deprem daha meydana geldi
Balıkesir beşik gibi! Gece yarısı bir deprem daha meydana geldi
Çocuk çeteleri haraç için sokaklarda terör estiriyor!
Çocuk çeteleri haraç için sokaklarda terör estiriyor!
Sındırgı'da bir günde 4'ün üzerinde üçüncü sarsıntı!
Sındırgı'da bir günde 4'ün üzerinde üçüncü sarsıntı!
En düşük emekli aylığına zam teklifi görüşmeleri tamamlandı
En düşük emekli aylığına zam teklifi görüşmeleri tamamlandı
Bakan Memişoğlu, sağlıkta atama için 2026 KPSS'yi işaret etti
Bakan Memişoğlu, sağlıkta atama için 2026 KPSS'yi işaret etti
CTE Görevde Yükselme sınavında mülakat listeleri kesinleşti
CTE Görevde Yükselme sınavında mülakat listeleri kesinleşti
Borsa İstanbul'da faiz kararı öncesi kar satışları!
Borsa İstanbul'da faiz kararı öncesi kar satışları!
Eğitim-Bir-Sen araştırdı: Mevcut doğum izni anneler için yeterli değil
Eğitim-Bir-Sen araştırdı: Mevcut doğum izni anneler için yeterli değil
Bakanlık'tan 'Mersin' açıklaması: Görüntüler eski, hiçbir eylem cezasız kalmadı!
Bakanlık'tan 'Mersin' açıklaması: Görüntüler eski, hiçbir eylem cezasız kalmadı!
Altın rekor tazeledi: Kilogram fiyatı 6,8 milyon lirayı aştı
Altın rekor tazeledi: Kilogram fiyatı 6,8 milyon lirayı aştı
RK'den Temu Türkiye Ofisi'ne baskın iddialarına açıklama
RK'den Temu Türkiye Ofisi'ne baskın iddialarına açıklama
14 il için 'sarı' kodlu uyarı: Sağanak, kar ve hortum riski var!
14 il için 'sarı' kodlu uyarı: Sağanak, kar ve hortum riski var!
Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Krediler ve kart ödemeleri mercek altında
Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Krediler ve kart ödemeleri mercek altında
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

'Düzgün konuşamıyorsun' deyip emekli maaşını vermediler

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki bir kadın, kocasından kalan emekli maaşını günlerdir alamayınca yetkililerden yardım istedi. Maaşın bağlandığı Yapı Kredi Bankası İncirliova Şubesi tarafından yaşlı kadına konuşması düzgün olmayıp zor anlaşıldığı için havuza yatan maaşının ödenmediği belirtildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2026 15:34, Son Güncelleme : 22 Ocak 2026 16:05
Yazdır
'Düzgün konuşamıyorsun' deyip emekli maaşını vermediler

İncirliova Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Zeynep Benli, 8 Aralık 2025 günü eşini kaybetti. Bunun üzerine, SGK'ya müracaat eden kadına eşinden kalan maaşı bağlandı. Geçtiğimiz günlerde bir devlet bankasına cenaze masrafı olarak yatan parasını çeken yaşlı kadın, kendisine bağlanan maaşı çekmek için Yapı Kredi Bankası İncirliova Şubesi'ne gitti. Zeynep Benli kendi adına yatan maaşı çekmek için gittiği banka şubesince, konuşmasının düzgün olmadığı ve anlamakta güçlük çektikleri ileri sürülerek bu şartlarda hesap açamayacaklarını ve havuzda bekleyen maaşını da ödeyemeyeceklerini belirttiler.

Günlerdir maaşını çekebilmek için Yapı Kredi Bankası'nın İncirliova Şubesi'nde beklediğini belirten Zeynep Benli, "Eşimin emekli maaşı ile geçiniyorduk. Eşim vefat edince çocuklarımın da yardımı ile SGK'ya müracaat ettik. Eşimin maaşı bana bağlandı. Eşim daha önce maaşını Yapı Kredi Bankası'nın İncirliova Şubesi'nden çektiği için ben de evimize yakın olan bu bankadan maaşımı almak istedim. Cenaze masraflarını bir devlet bankasından kimliğimi ibraz ederek çektim. Şimdi, elektrik, su doğal gaz ödemelerim var. Ancak Yapı Kredi Bankası adıma yatan maaşı 'Konuşman anlaşılmıyor, adına hesap açamayız' diyerek vermiyor" diyerek yetkililerden yardım istedi.

Bunun üzerine başka bir bankaya gidip hesap açtırdığını ve kendisine yapılan muamelenin keyfi olduğunu ileri süren yaşlı kadın, "Aklım başımda, imza atabiliyorum. İlkokul diplomam var ama Yapı Kredi Bankası'nda çalışan gişe görevlilerinin istediği şekilde hızlı okuyup yazamıyorum. Bu nedenle bankasının havuzunda bulunan adıma yatırılmış paraları vermiyorlar" diyerek yetkililerden yardım istedi.

"Banka görevlileri: Prosedür böyle"

Yaşlı kadının emekli maaşını alabilmesi için hastaneden sağlıklı olduğuna dair belge ile noterden bir yakınına vekalet vermesi gerektiğini belirten Yapı Kredi Bankası İncirliova Şube Müdürü Hakan B. uygulanan prosedürün bu şekilde olduğunu söyledi. Bir yakının sağlık sorunu nedeniyle izinli olduğunu maaşını çekmek isteyen kişiye önce hesap açmaları gerektiğini kaydeden Banka Müdürü Hakan B. "Bunun için de kişinin konuşmasının düzgün ve okur-yazarlığının da iyi olması gerekiyor. Telefonla şube çalışanlarımla görüştüm. Uyguladıkları sistem doğru. Bizim banka havuzunda adına emekli maaşı yatmış olsa dahi, biz bu şekilde şahsın parasını ödeyemiyoruz" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber