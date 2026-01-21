DMS, Vergi Dairelerindeki Yeni Yönetmeliği Yargıya Taşıdı: Liyakat Zedeleniyor

Devlet Memurları Sendikası (DMS), vergi dairelerinin işleyişinde köklü değişiklikler öngören yeni yönetmeliğe karşı hem idari hem de hukuki yollara başvurdu. 7 Ocak 2026 tarihinde düzenlenen çalıştay sonrası hazırlanan rapor doğrultusunda, yönetmeliğin mali idarenin temel yapısına zarar vereceği savunuldu.

"Kariyer Sistemi Tehdit Altında"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DMS Genel Başkanı Tuncay Cengiz, yeni düzenlemenin vergi dairelerinin fonksiyonel yapısıyla uyuşmadığını vurguladı. Uzman görüşlerinin dikkate alınmadığını ifade eden Cengiz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Alanında uzman müdürlerimiz ve hukukçularımızla yaptığımız incelemeler sonucunda, bu yönetmeliğin yıllar içinde inşa edilen kariyer personel rejimine yönelik bir tehdit olduğunu gördük. Vergi dairesi çalışanlarımızın emeğini ve liyakatini korumak bizim kırmızı çizgimizdir. Liyakati zedeleyen hiçbir düzenlemeyi kabul etmiyoruz."

Devletin Zirvesine Teknik Rapor Sunuldu

Sendika, çalıştay sonuçlarını içeren teknik raporu; Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığına resmi bir idari itiraz başvurusu olarak sundu. Raporda özellikle; uzmanlaşmanın engelleneceği ve vergi toplama sürecindeki verimliliğin düşeceği uyarılarına yer verildi.

Danıştay Süreci Başladı

İdari başvuruların sonuçlanmasını beklemeden hukuki süreci de başlatan DMS, düzenlemenin iptali için Danıştay'a başvurdu. Genel Başkan Cengiz, "Devletin vergi toplama kapasitesini ve personel huzurunu bozacak bu düzenlemeden dönülene kadar mücadelemiz sürecektir," diyerek yargı sürecinin yakın takipçisi olacaklarını belirtti.