İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddialarına Valilikten soruşturma

Bakan Kurum: Mart'ta kuralar bitecek, 2027'de teslimatlar başlayacak
Bakan Kurum: Mart'ta kuralar bitecek, 2027'de teslimatlar başlayacak
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Sponsorlu İçerik
1 Temmuz'dan itibaren zorunlu: Her yenidoğan bebeğe kalp taraması yapılacak
1 Temmuz'dan itibaren zorunlu: Her yenidoğan bebeğe kalp taraması yapılacak
'Kuvözdeki bebeğe hemşire şiddeti' iddiasına Bakan Tunç'tan açıklama
'Kuvözdeki bebeğe hemşire şiddeti' iddiasına Bakan Tunç'tan açıklama
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi Meclis'e geliyor
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi Meclis'e geliyor
RTÜK'ten dijital platformlara 'müstehcenlik' cezası
RTÜK'ten dijital platformlara 'müstehcenlik' cezası
Ekonomistlerden 'faiz' yorumu: TCMB enflasyon riskine karşı tetikte!
Ekonomistlerden 'faiz' yorumu: TCMB enflasyon riskine karşı tetikte!
TCMB rezervlerinde rekor: İlk kez 200 milyar doları aştı
TCMB rezervlerinde rekor: İlk kez 200 milyar doları aştı
Emeklilerin ocak ayı zam farkları yarın hesaplara yatacak
Emeklilerin ocak ayı zam farkları yarın hesaplara yatacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi her alanda şaha kaldırdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi her alanda şaha kaldırdık
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
Hidrojen yakıtlı tren geliyor
Hidrojen yakıtlı tren geliyor
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
İstanbul'da 2025'in sofra şampiyonları belli oldu!
İstanbul'da 2025'in sofra şampiyonları belli oldu!
3 büyük ilde kasaplara fahiş fiyat denetimi
3 büyük ilde kasaplara fahiş fiyat denetimi
19 serbest bölgeden ihracatta tarihi rekor
19 serbest bölgeden ihracatta tarihi rekor
Motorine zam geliyor. Depolar ne kadara dolacak?
Motorine zam geliyor. Depolar ne kadara dolacak?
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Ticaret Bakanlığı'ndan Ramazan ayı öncesi ulusal zincir market toplantısı
Ticaret Bakanlığı'ndan Ramazan ayı öncesi ulusal zincir market toplantısı
Tüketici Hakem Heyetleri 2025'te rekora koştu: İşte en çok şikayet edilenler
Tüketici Hakem Heyetleri 2025'te rekora koştu: İşte en çok şikayet edilenler
Balıkesir beşik gibi! Gece yarısı bir deprem daha meydana geldi
Balıkesir beşik gibi! Gece yarısı bir deprem daha meydana geldi
Çocuk çeteleri haraç için sokaklarda terör estiriyor!
Çocuk çeteleri haraç için sokaklarda terör estiriyor!
Sındırgı'da bir günde 4'ün üzerinde üçüncü sarsıntı!
Sındırgı'da bir günde 4'ün üzerinde üçüncü sarsıntı!
En düşük emekli aylığına zam teklifi görüşmeleri tamamlandı
En düşük emekli aylığına zam teklifi görüşmeleri tamamlandı
Bakan Memişoğlu, sağlıkta atama için 2026 KPSS'yi işaret etti
Bakan Memişoğlu, sağlıkta atama için 2026 KPSS'yi işaret etti
CTE Görevde Yükselme sınavında mülakat listeleri kesinleşti
CTE Görevde Yükselme sınavında mülakat listeleri kesinleşti
Borsa İstanbul'da faiz kararı öncesi kar satışları!
Borsa İstanbul'da faiz kararı öncesi kar satışları!
Eğitim-Bir-Sen araştırdı: Mevcut doğum izni anneler için yeterli değil
Eğitim-Bir-Sen araştırdı: Mevcut doğum izni anneler için yeterli değil
Bakanlık'tan 'Mersin' açıklaması: Görüntüler eski, hiçbir eylem cezasız kalmadı!
Bakanlık'tan 'Mersin' açıklaması: Görüntüler eski, hiçbir eylem cezasız kalmadı!
Altın rekor tazeledi: Kilogram fiyatı 6,8 milyon lirayı aştı
Altın rekor tazeledi: Kilogram fiyatı 6,8 milyon lirayı aştı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddialarına Valilikten soruşturma

İstanbul Eyüpsultan'da İBB'ye bağlı bir kreşte yaşandığı iddia edilen darp ve istismar olayları şehri hareketlendirdi. İstanbul Valiliği, kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. İBB ise yaptığı açıklamada, çocuğun vücudundaki morlukların fark edilmesiyle sürecin şeffaf şekilde yönetildiğini, ancak kamera kayıtlarında iddiaları destekleyen bir kanıt bulunmadığını belirterek dezenformasyon yayan kanallara dava açılacağını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2026 16:52, Son Güncelleme : 22 Ocak 2026 17:42
Yazdır
İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddialarına Valilikten soruşturma

İstanbul Valiliği, Eyüpsultan'da İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı kreşte çocukların darp ve istismar edildiği iddialarına ilişkin soruşturma açıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, çeşitli medya organlarında İBB'ye bağlı Eyüpsultan'da faaliyet gösteren kreşte çocuklara darp ve istismar iddialarına ilişkin haberler ve yayınlar yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Konuyla ilgili Valiliğimizce soruşturma açılmış olup idari ve adli süreç takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

- İBB'den açıklama

İBB'nin yazılı açıklamasında, Eyüpsultan Güzeltepe Çocuk Etkinlik Merkezi'nde yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin sürecin ilk andan itibaren mevzuat çerçevesinde ve hassasiyetle ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocuğun vücudundaki morluk fark edilir edilmez tutanak altına alınmış, aile derhal bilgilendirilmiş, emniyet birimleri ve adli makamlarla eşgüdüm içinde hareket edilmiştir. Merkeze ait tüm kamera kayıtları eksiksiz biçimde ilgili idari ve adli mercilere iletilmiştir. Yapılan titiz incelemelerde, kamera görüntülerinde iddiaları destekleyen herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Süreç kapsamında başlatılan idari inceleme ve teftiş çalışmaları devam etmekte olup, ortaya çıkacak sonuçlar kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır. Ayrıca aileyle yürütülen görüşmelerde, farklı tarihlerde iletilen beyanlar arasında çelişkiler bulunduğu tespit edilmiş, bu durum yetkili mercilerin bilgisine sunulmuştur."

İBB'nin kendi iç soruşturmasının sürdüğü aktarılan açıklamada, "Adli makamlara akseden olayla ilgili somut bir bilgi ve belge ortada yokken, bazı basın mecralarında Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezlerimizi hedef alan asılsız ve dezenformasyon, abartılı benzetmeler içeren yayınlara karşı hukuki süreç başlatılmıştır. Bu yayınlar hakkında tüm yasal haklarımız kararlılıkla kullanılacaktır. Kamuoyunun, çocuklarımızın üstün yararını gözeterek resmi açıklamalar dışındaki spekülatif ve doğrulanmamış bilgilere itibar etmemesini rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber