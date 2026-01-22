Elazığ'da motosikletlerin trafiğe çıkışı 2 gün yasaklandı

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte etkisini gösteren kar yağışının yarın akşama kadar süreceği değerlendirildiğinden trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla ilave tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, il genelinde motosiklet, motorlu bisiklet ve motorlu kurye faaliyetlerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmiş olup, 22 Ocak Perşembe ve 23 Ocak Cuma günü, 2 gün süreyle trafiğe çıkışları yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın alınan tedbirlere uymaları ve yetkili mercilerin yapacağı duyuruları takip etmeleri önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.