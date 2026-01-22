33. Dönem POMEM sonuçları erişime açıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev alacak 10 bin öğrenci adayının belirleneceği süreçte ilk aşama tamamlandı. Polis Akademisi, ön başvuru sonuçlarının ilan edildiğini duyurdu.



Sonuçlar Nasıl Sorgulanır?



Adaylar, sınavın bir sonraki aşamasına (şahsen başvuru, evrak teslimi ve fiziki parkur) katılmaya hak kazanıp kazanmadıklarını şu adımları izleyerek öğrenebilirler:



Sorgulama Adresi: https://ais.pa.edu.tr



Giriş Yöntemi: T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapılması gerekmektedir.



Belge Durumu: Sonuç ekranında başarılı olan adaylar için sınav takvimi ve sınav merkezi bilgileri yer alacaktır.



Sırada Ne Var?



Ön başvurusu kabul edilen ve kontenjana giren adayları yoğun bir sınav maratonu bekliyor. Başvuru aşamasını geçen adaylar sırasıyla şu aşamalardan geçecek:



Fiziki Yeterlilik Sınavı (Parkur)



Mülakat Sınavı



Önemli Uyarı



Adaylara sonuçlarla ilgili ayrıca posta veya başka bir iletişim aracıyla tebligat yapılmayacaktır. Tüm bilgilendirmeler Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi ve aday işlemleri sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecektir.