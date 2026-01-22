Ömrünü tarlada geçirdi, 70 milyonluk servetini Jandarma'ya bağışladı
Bursa İnegöl'de çiftçilik yaparak geçimini sağlayan 78 yaşındaki Abdullah Kaptan, büyük bir vefa örneği sergiledi. Arsa, konut ve yazlıklardan oluşan yaklaşık 70 milyon TL değerindeki tüm birikimini Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışlayan Kaptan'a, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2026 20:01, Son Güncelleme : 22 Ocak 2026 19:58
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çiftçilik yapan 78 yaşındaki Abdullah Kaptan, öldükten
sonra kullanılmak üzere tüm mal varlığını Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışladı.
İnegöllü çiftçi Abdullah Kaptan, tarlalar, evler ve yazlıklarından oluşan yaklaşık 70 milyon değerindeki mal varlığını Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışladı.
Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışta bulunan Abdullah Kaptan'a, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, JAV Genel Müdürü Mehmet Boyraz, JAV Yatırım ve İştirakler Müdürü Hakan Başkaya tarafından plaket takdim etti.