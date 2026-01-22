PFDK'dan 103 menajere bahis cezası

On ilde hamile ve engelli kamu personeli bir gün izinli sayılacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında sevk edilen 103 futbol menajerine yönelik Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararlarını duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, bahis eylemi tespit edilen menajerlere 45 günden başlayıp 12 aya kadar uzanan sürelerle hak mahrumiyeti cezası verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2026 23:40, Son Güncelleme : 22 Ocak 2026 23:38
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında 103 futbol menajerine 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurdu.

TFF, bahis eylemi nedeniyle PFDK'ye sevk edilen 103 futbol menajerine verilen cezaları açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre söz konusu menajerler 45 gün ila 12 ay men cezasına çarptırıldı.

