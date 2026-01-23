3 İlin Emniyet Müdürü Değişti
3 İlin Emniyet Müdürü Değişti
23 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2026 00:01, Son Güncelleme : 23 Ocak 2026 00:04
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in duruşmasını takip edecek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek

(İstanbul/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valilik ziyaretinin ardından Kütahya Ticaret Odası'nda düzenlenecek, Mesleki Eğitimde Stratejik İşbirliği, Dijital Dönüşüm Ve Hamilik Protokolü İmza Töreni ile Zafer Kalkınma Ajansı'nda yapılacak AK Parti İl Kadın Kolları Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Kütahya/09.00/10.00/11.30)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Valiliği ziyaret edecek, AK Parti İl Başkanlığı'nda İnsan Hakları Başkanları İstişare Toplantısı'na, Yıldırım Beyazıt İmarethanesi'nde "Söz Gençlikte" programlarına iştirak edecek.

(Balıkesir/11.30/14.00/17.30)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, STK temsilcileri, oda başkanları ve yöneticileriyle kahvaltıda bir araya gelecek, partisinin Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı, Gençlik Kolları Yeni Seçmen Birim Toplantısı ve kadın kolları programına katılacak, ziyaretlerde bulunacak.

(Adana/10.00-19.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, TOKİ kura çekilişi ile Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Manisa/10.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti İl Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı ile TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi Kura Çekiliş Programı'na iştirak edecek.

(Kastamonu/11.00/14.30)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Eximbank Alıcı Kredileri Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Valiliği ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşlarıyla buluşacak, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Batman/11.15/13.30/15.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi ile 2025'in 3. çeyreğine ilişkin finansal hesaplar raporunu açıklayacak.

(İstanbul/10.00/14.30)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 19. haftası, Trabzonspor-Kasımpaşa müsabakasıyla başlayacak.

(Trabzon/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 22. haftası, Adana Demirspor-Bandırmaspor maçıyla başlayacak.

(Adana/20.00)

3- TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'un 20. haftası 1 maçla, Beyaz Grup'un 22. haftası ise 2 maçla başlayacak.

4- Basketbol Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Baskonia ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/20.45)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası, Glint Manisa Basket-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçıyla başlayacak.

(Manisa/19.00)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftası, MC Sistem Yurdum-Göztepe maçıyla başlayacak.

(Ankara/15.00)

7- Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman A Grubu müsabakalarına Zeytinburnu Buz Adası'nda devam edilecek. Organizasyonda; Yeni Zelanda-Letonya, Hollanda-Kazakistan ve Türkiye-Güney Kore maçları oynanacak.

(İstanbul/13.00/16.30/20.00)

8- Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçlarına devam edilecek. Milli sporcu Zeynep Sönmez, 3. turda Kazakistanlı tenisçi Yulia Putintseva ile karşılaşacak.

(Melbourne/04.40)

