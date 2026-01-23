3 İlin Emniyet Müdürü Değişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 2026/30 sayılı Atama Kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde önemli görev değişiklikleri yapıldı. Bilecik, Yalova ve Niğde İl Emniyet Müdürlüklerinde görev değişimi gerçekleşti.
ATAMA KARARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2026/30
Ekli listede yer alan Emniyet Genel Müdürlüğü personeli hizalarında belirtilen görevlere. 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
22 Ocak 2026
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI