Kağıt bitiyor, e-Tebligat geliyor!

Teklif kapsamında, bütün vatandaşlara elektronik tebligat adresi alma yükümlülüğü getirilecek.

Bütün vatandaşlara yönelik elektronik tebligat adresi alma mecburiyetinin getirilmesiyle dava ve cevap dilekçeleri ile icra takiplerinde elektronik tebligat adresi bildirme zorunlu olacak.

Böylece kamunun ve özel sektörünün binlerce tona ulaşan kağıt masrafı da ortadan kalkacak. Uygulamanın devreye alınması ile kamunun yıllık tasarrufunun 30 milyar lirayı bulması bekleniyor.

Elektronik tebligat uygulaması bütün kamu görevlilerini de kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak. Bu uygulamanın herkes için daha kolay erişilebilir hale getirilmesi sağlanacak.

Öte yandan, e-Tebligat sistemi ile 2019'dan bu yana 189 bin 324 ağaç kesilmekten kurtarılarak, 11 bin 137 ton kağıt tasarruf edildi.

2025'te yaklaşık 12,4 milyon kişi e-Tebligat sistemini kullandı. Toplamda 51,7 milyon elektronik tebligat yapıldığı ve sistem genelinde bugüne kadar 247 milyon belge elektronik ortamda iletildi.



