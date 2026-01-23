Gram altın 7 bin lirayı aştı
Kapalıçarşı'da altın fiyatlarındaki yükseliş hız kesmeden sürüyor. 24 ayar gram altının satış fiyatı 7 bin lira seviyesinin üzerine çıkarak yeni bir eşiği geride bıraktı. Motorinin litre fiyatına Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,43 lira zam yapılması bekleniyor. Motorine dün de 1 lira zam gelmişti.
Küresel piyasalarda ons altın fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanma ve iç piyasada artan talep, Kapalıçarşı altın fiyatlarını yukarı taşımaya devam ediyor. Son günlerde özellikle gram altın tarafında yaşanan yükseliş dikkat çekerken, birçok altın türü psikolojik eşik olarak görülen seviyelere ulaştı. Bu gelişmelerin ardından gözler Kapalıçarşı'da oluşan güncel fiyatlara çevrildi.
Gram altın 7 bin lira sınırını geçti
Altın piyasalarında yaşanan hareketlilik Kapalıçarşı fiyatlarına da yansıdı. 24 ayar gram altın, Kapalıçarşı'da 7.090 lira seviyesine kadar yükselerek 7 bin lira eşiğini aştı. Alış fiyatı ise 6.962 lira seviyesinde oluştu. Günlük bazda yaşanan bu artış, özellikle küçük yatırımcının dikkatini gram altına çevirdi.
Has altın ve külçe fiyatları da yükselişte
Kapalıçarşı verilerine göre, has altın (0.9999) satış fiyatı 7.044 lira, külçe altın (0.995) satış fiyatı ise 7.008 lira seviyesinde işlem gördü. Böylece has ve külçe altın da 7 bin lira bandına yaklaşarak yukarı yönlü seyrini sürdürdü.
22 ayar ve 18 ayar altında son durum
22 ayar gram altının satış fiyatı 6.558 lira, 22 ayar hurda altının satış fiyatı ise 6.424 lira oldu. 18 ayar altın 5.283 lira, 14 ayar altın ise 4.120 lira seviyesinden satılıyor. Tüm altın türlerinde fiyatların aynı anda yükselmesi dikkat çekti.
Çeyrek altın 11 bin 500 liraya dayandı
Sarraflar piyasasında da yukarı yönlü hareket devam ediyor.
Çeyrek altın: 11.573 TL
Yarım altın: 23.124 TL
Teklik altın: 46.104 TL
Ata Cumhuriyet altını: 47.338 TL
Reşat ve Hamit altını: 48.358 TL
Çeyrek altın, 11 bin 500 lira sınırına dayanarak tarihi zirveye bir adım daha yaklaştı.
Yatırımcı gram altına yöneliyor
Uzmanlar, ons altındaki küresel hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanma ve iç piyasadaki talep artışının gram altını öne çıkardığını belirtiyor. Özellikle 24 ayar gram altının 7 bin lira seviyesini aşması, altının kısa vadede geri çekilse bile güçlü seyrini koruyabileceği yönünde değerlendiriliyor.Motorine bir zam daha geliyor!