Gram altın 7 bin lirayı aştı

Küresel piyasalarda ons altın fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanma ve iç piyasada artan talep, Kapalıçarşı altın fiyatlarını yukarı taşımaya devam ediyor. Son günlerde özellikle gram altın tarafında yaşanan yükseliş dikkat çekerken, birçok altın türü psikolojik eşik olarak görülen seviyelere ulaştı. Bu gelişmelerin ardından gözler Kapalıçarşı'da oluşan güncel fiyatlara çevrildi.

Gram altın 7 bin lira sınırını geçti

Altın piyasalarında yaşanan hareketlilik Kapalıçarşı fiyatlarına da yansıdı. 24 ayar gram altın, Kapalıçarşı'da 7.090 lira seviyesine kadar yükselerek 7 bin lira eşiğini aştı. Alış fiyatı ise 6.962 lira seviyesinde oluştu. Günlük bazda yaşanan bu artış, özellikle küçük yatırımcının dikkatini gram altına çevirdi.

Has altın ve külçe fiyatları da yükselişte

Kapalıçarşı verilerine göre, has altın (0.9999) satış fiyatı 7.044 lira, külçe altın (0.995) satış fiyatı ise 7.008 lira seviyesinde işlem gördü. Böylece has ve külçe altın da 7 bin lira bandına yaklaşarak yukarı yönlü seyrini sürdürdü.

22 ayar ve 18 ayar altında son durum

22 ayar gram altının satış fiyatı 6.558 lira, 22 ayar hurda altının satış fiyatı ise 6.424 lira oldu. 18 ayar altın 5.283 lira, 14 ayar altın ise 4.120 lira seviyesinden satılıyor. Tüm altın türlerinde fiyatların aynı anda yükselmesi dikkat çekti.

Çeyrek altın 11 bin 500 liraya dayandı

Sarraflar piyasasında da yukarı yönlü hareket devam ediyor.

Çeyrek altın: 11.573 TL

Yarım altın: 23.124 TL

Teklik altın: 46.104 TL

Ata Cumhuriyet altını: 47.338 TL

Reşat ve Hamit altını: 48.358 TL

Çeyrek altın, 11 bin 500 lira sınırına dayanarak tarihi zirveye bir adım daha yaklaştı.

Yatırımcı gram altına yöneliyor

Uzmanlar, ons altındaki küresel hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanma ve iç piyasadaki talep artışının gram altını öne çıkardığını belirtiyor. Özellikle 24 ayar gram altının 7 bin lira seviyesini aşması, altının kısa vadede geri çekilse bile güçlü seyrini koruyabileceği yönünde değerlendiriliyor.