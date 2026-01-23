Kurulan şirketler azaldı, kapanan şirketler arttı
Kurulan şirketler azaldı, kapanan şirketler arttı
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Borsa, tüm zamanların en yüksek açılış seviyesine ulaştı
Borsa, tüm zamanların en yüksek açılış seviyesine ulaştı
Gram altın 7 bin lirayı aştı
Gram altın 7 bin lirayı aştı
Motorine bir zam daha geldi
Motorine bir zam daha geldi
8 ilde 'yasadışı bahis ve para aklama' operasyonu: 37 gözaltı
8 ilde 'yasadışı bahis ve para aklama' operasyonu: 37 gözaltı
İstanbul'da o ürünlere Ramazan'da zam gelmeyecek
İstanbul'da o ürünlere Ramazan'da zam gelmeyecek
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Kağıt bitiyor, e-Tebligat geliyor!
Kağıt bitiyor, e-Tebligat geliyor!
İstanbul için karar verildi. Kamulaştırma başladı
İstanbul için karar verildi. Kamulaştırma başladı
3 İlin Emniyet Müdürü Değişti
3 İlin Emniyet Müdürü Değişti
On ilde hamile ve engelli kamu personeli bir gün izinli sayılacak
On ilde hamile ve engelli kamu personeli bir gün izinli sayılacak
Boğaziçi, 4 alanda Dünya Liginde en iyi 300 arasında!
Boğaziçi, 4 alanda Dünya Liginde en iyi 300 arasında!
'IBAN'ını verdi hayatı karardı: Üniversite mezunu Özlem, arkadaş kurbanı oldu
'IBAN'ını verdi hayatı karardı: Üniversite mezunu Özlem, arkadaş kurbanı oldu
İBB'ye ait kreşte taciz ve işkence iddiası: Bakanlık, Valilik ve İBB'den açıklama
İBB'ye ait kreşte taciz ve işkence iddiası: Bakanlık, Valilik ve İBB'den açıklama
33. Dönem POMEM sonuçları erişime açıldı
33. Dönem POMEM sonuçları erişime açıldı
Bakan Kurum: Mart'ta kuralar bitecek, 2027'de teslimatlar başlayacak
Bakan Kurum: Mart'ta kuralar bitecek, 2027'de teslimatlar başlayacak
1 Temmuz'dan itibaren zorunlu: Her yenidoğan bebeğe kalp taraması yapılacak
1 Temmuz'dan itibaren zorunlu: Her yenidoğan bebeğe kalp taraması yapılacak
'Kuvözdeki bebeğe hemşire şiddeti' iddiasına Bakan Tunç'tan açıklama
'Kuvözdeki bebeğe hemşire şiddeti' iddiasına Bakan Tunç'tan açıklama
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi Meclis'e geliyor
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi Meclis'e geliyor
RTÜK'ten dijital platformlara 'müstehcenlik' cezası
RTÜK'ten dijital platformlara 'müstehcenlik' cezası
Ekonomistlerden 'faiz' yorumu: TCMB enflasyon riskine karşı tetikte!
Ekonomistlerden 'faiz' yorumu: TCMB enflasyon riskine karşı tetikte!
TCMB rezervlerinde rekor: İlk kez 200 milyar doları aştı
TCMB rezervlerinde rekor: İlk kez 200 milyar doları aştı
Emeklilerin ocak ayı zam farkları yarın hesaplara yatacak
Emeklilerin ocak ayı zam farkları yarın hesaplara yatacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi her alanda şaha kaldırdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi her alanda şaha kaldırdık
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
Hidrojen yakıtlı tren geliyor
Hidrojen yakıtlı tren geliyor
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
İstanbul'da 2025'in sofra şampiyonları belli oldu!
İstanbul'da 2025'in sofra şampiyonları belli oldu!
3 büyük ilde kasaplara fahiş fiyat denetimi
3 büyük ilde kasaplara fahiş fiyat denetimi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Gram altın 7 bin lirayı aştı

Kapalıçarşı'da altın fiyatlarındaki yükseliş hız kesmeden sürüyor. 24 ayar gram altının satış fiyatı 7 bin lira seviyesinin üzerine çıkarak yeni bir eşiği geride bıraktı. Motorinin litre fiyatına Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,43 lira zam yapılması bekleniyor. Motorine dün de 1 lira zam gelmişti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Ocak 2026 09:30, Son Güncelleme : 23 Ocak 2026 09:36
Yazdır
Gram altın 7 bin lirayı aştı

Küresel piyasalarda ons altın fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanma ve iç piyasada artan talep, Kapalıçarşı altın fiyatlarını yukarı taşımaya devam ediyor. Son günlerde özellikle gram altın tarafında yaşanan yükseliş dikkat çekerken, birçok altın türü psikolojik eşik olarak görülen seviyelere ulaştı. Bu gelişmelerin ardından gözler Kapalıçarşı'da oluşan güncel fiyatlara çevrildi.

Gram altın 7 bin lira sınırını geçti

Altın piyasalarında yaşanan hareketlilik Kapalıçarşı fiyatlarına da yansıdı. 24 ayar gram altın, Kapalıçarşı'da 7.090 lira seviyesine kadar yükselerek 7 bin lira eşiğini aştı. Alış fiyatı ise 6.962 lira seviyesinde oluştu. Günlük bazda yaşanan bu artış, özellikle küçük yatırımcının dikkatini gram altına çevirdi.

Has altın ve külçe fiyatları da yükselişte

Kapalıçarşı verilerine göre, has altın (0.9999) satış fiyatı 7.044 lira, külçe altın (0.995) satış fiyatı ise 7.008 lira seviyesinde işlem gördü. Böylece has ve külçe altın da 7 bin lira bandına yaklaşarak yukarı yönlü seyrini sürdürdü.

22 ayar ve 18 ayar altında son durum

22 ayar gram altının satış fiyatı 6.558 lira, 22 ayar hurda altının satış fiyatı ise 6.424 lira oldu. 18 ayar altın 5.283 lira, 14 ayar altın ise 4.120 lira seviyesinden satılıyor. Tüm altın türlerinde fiyatların aynı anda yükselmesi dikkat çekti.

Çeyrek altın 11 bin 500 liraya dayandı

Sarraflar piyasasında da yukarı yönlü hareket devam ediyor.

Çeyrek altın: 11.573 TL

Yarım altın: 23.124 TL

Teklik altın: 46.104 TL

Ata Cumhuriyet altını: 47.338 TL

Reşat ve Hamit altını: 48.358 TL

Çeyrek altın, 11 bin 500 lira sınırına dayanarak tarihi zirveye bir adım daha yaklaştı.

Yatırımcı gram altına yöneliyor

Uzmanlar, ons altındaki küresel hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanma ve iç piyasadaki talep artışının gram altını öne çıkardığını belirtiyor. Özellikle 24 ayar gram altının 7 bin lira seviyesini aşması, altının kısa vadede geri çekilse bile güçlü seyrini koruyabileceği yönünde değerlendiriliyor.

Motorine bir zam daha geliyor!

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber