8 ilde 'yasadışı bahis ve para aklama' operasyonu: 37 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kapsamlı bir çalışma başlattı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarını inceleyen ekipler, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş'nin faaliyetlerini mercek altına aldı.

Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, söz konusu firmanın yasadışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin aklanmasına aracılık ettiği, POS cihazlarını amaç dışı kullandığı ve şüpheli para transferleri gerçekleştirdiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında kimlikleri ve adresleri belirlenen zanlıların yakalanması amacıyla İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Muğla ve Tokat illerinde operasyonlar düzenlendi.

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve suç unsuru teşkil eden belgeye el konuldu.

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.