TMSF kayyum olarak atandı: Papel Elektronik Para'ya operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturmanın dayanağı, TCMB ve MASAK raporlarında tespit edilen yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve yasa dışı forex işlemleriyle elde edilen gelirlerin elektronik para altyapısı kullanılarak sisteme sokulması ve çeşitli şirketler aracılığıyla aklanmaya çalışılması oldu.

Soruşturma ilerledikçe, şirketin yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri çalışanları ve proje yöneticilerinin bu sürece aktif biçimde katıldığı belirlendi. Bu kişilerin suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesinde teknik altyapıyı sağladığı tespit edildi.

NTV'nin haberine göre; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenledi. 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.

TMSF kayyum olarak atandı

Soruşturma kapsamında Papel Elektronik Para şirketine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Gözaltına alınanların örgüt içindeki rolleri, dijital deliller ve suç gelirlerinin izine dair incelemeler devam ediyor.