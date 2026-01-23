TMSF kayyum olarak atandı: Papel Elektronik Para'ya operasyon

Kurulan şirketler azaldı, kapanan şirketler arttı
Kurulan şirketler azaldı, kapanan şirketler arttı
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Borsa, tüm zamanların en yüksek açılış seviyesine ulaştı
Borsa, tüm zamanların en yüksek açılış seviyesine ulaştı
Gram altın 7 bin lirayı aştı
Gram altın 7 bin lirayı aştı
Motorine bir zam daha geldi
Motorine bir zam daha geldi
8 ilde 'yasadışı bahis ve para aklama' operasyonu: 37 gözaltı
8 ilde 'yasadışı bahis ve para aklama' operasyonu: 37 gözaltı
İstanbul'da o ürünlere Ramazan'da zam gelmeyecek
İstanbul'da o ürünlere Ramazan'da zam gelmeyecek
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Kağıt bitiyor, e-Tebligat geliyor!
Kağıt bitiyor, e-Tebligat geliyor!
İstanbul için karar verildi. Kamulaştırma başladı
İstanbul için karar verildi. Kamulaştırma başladı
3 İlin Emniyet Müdürü Değişti
3 İlin Emniyet Müdürü Değişti
On ilde hamile ve engelli kamu personeli bir gün izinli sayılacak
On ilde hamile ve engelli kamu personeli bir gün izinli sayılacak
Boğaziçi, 4 alanda Dünya Liginde en iyi 300 arasında!
Boğaziçi, 4 alanda Dünya Liginde en iyi 300 arasında!
'IBAN'ını verdi hayatı karardı: Üniversite mezunu Özlem, arkadaş kurbanı oldu
'IBAN'ını verdi hayatı karardı: Üniversite mezunu Özlem, arkadaş kurbanı oldu
İBB'ye ait kreşte taciz ve işkence iddiası: Bakanlık, Valilik ve İBB'den açıklama
İBB'ye ait kreşte taciz ve işkence iddiası: Bakanlık, Valilik ve İBB'den açıklama
33. Dönem POMEM sonuçları erişime açıldı
33. Dönem POMEM sonuçları erişime açıldı
Bakan Kurum: Mart'ta kuralar bitecek, 2027'de teslimatlar başlayacak
Bakan Kurum: Mart'ta kuralar bitecek, 2027'de teslimatlar başlayacak
1 Temmuz'dan itibaren zorunlu: Her yenidoğan bebeğe kalp taraması yapılacak
1 Temmuz'dan itibaren zorunlu: Her yenidoğan bebeğe kalp taraması yapılacak
'Kuvözdeki bebeğe hemşire şiddeti' iddiasına Bakan Tunç'tan açıklama
'Kuvözdeki bebeğe hemşire şiddeti' iddiasına Bakan Tunç'tan açıklama
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi Meclis'e geliyor
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi Meclis'e geliyor
RTÜK'ten dijital platformlara 'müstehcenlik' cezası
RTÜK'ten dijital platformlara 'müstehcenlik' cezası
Ekonomistlerden 'faiz' yorumu: TCMB enflasyon riskine karşı tetikte!
Ekonomistlerden 'faiz' yorumu: TCMB enflasyon riskine karşı tetikte!
TCMB rezervlerinde rekor: İlk kez 200 milyar doları aştı
TCMB rezervlerinde rekor: İlk kez 200 milyar doları aştı
Emeklilerin ocak ayı zam farkları yarın hesaplara yatacak
Emeklilerin ocak ayı zam farkları yarın hesaplara yatacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi her alanda şaha kaldırdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi her alanda şaha kaldırdık
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
Hidrojen yakıtlı tren geliyor
Hidrojen yakıtlı tren geliyor
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
İstanbul'da 2025'in sofra şampiyonları belli oldu!
İstanbul'da 2025'in sofra şampiyonları belli oldu!
3 büyük ilde kasaplara fahiş fiyat denetimi
3 büyük ilde kasaplara fahiş fiyat denetimi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

TMSF kayyum olarak atandı: Papel Elektronik Para'ya operasyon

İstanbul merkezli soruşturmada, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla elde edilen paraların Papel Elektronik Para aracılığıyla aklandığı belirlendi. 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, çok sayıda ilde operasyon yapıldı. Şirkete TMSF kayyum olarak atandı, mal varlıklarına el konuldu.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 23 Ocak 2026 09:14, Son Güncelleme : 23 Ocak 2026 09:35
Yazdır
TMSF kayyum olarak atandı: Papel Elektronik Para'ya operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturmanın dayanağı, TCMB ve MASAK raporlarında tespit edilen yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve yasa dışı forex işlemleriyle elde edilen gelirlerin elektronik para altyapısı kullanılarak sisteme sokulması ve çeşitli şirketler aracılığıyla aklanmaya çalışılması oldu.

Soruşturma ilerledikçe, şirketin yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri çalışanları ve proje yöneticilerinin bu sürece aktif biçimde katıldığı belirlendi. Bu kişilerin suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesinde teknik altyapıyı sağladığı tespit edildi.

NTV'nin haberine göre; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenledi. 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.

TMSF kayyum olarak atandı

Soruşturma kapsamında Papel Elektronik Para şirketine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Gözaltına alınanların örgüt içindeki rolleri, dijital deliller ve suç gelirlerinin izine dair incelemeler devam ediyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber