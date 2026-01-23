Motorine bir zam daha geldi
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Motorinin litre fiyatına 1,43 lira zam yapıldı, tabela gece yarısı değişti.
Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 23 Ocak 2026 09:25, Son Güncelleme : 23 Ocak 2026 11:17
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.
Motorinin litre fiyatına 1,43 lira zam yapıldı.
İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 54.10 TL
Motorin: 57.34 TL
LPG: 29.29 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 53.92 TL
Motorin: 57.16 TL
LPG: 28.69 TL
Ankara:
Benzin: 55.00 TL
Motorin: 57.16 TL
LPG: 29.17 TL
İzmir:
Benzin: 55.27 TL
Motorin: 58.69 TL
LPG: 34.75 TL