Balkan Barış Platformu ikinci toplantısını bugün yapacak

Kurulan şirketler azaldı, kapanan şirketler arttı
Kurulan şirketler azaldı, kapanan şirketler arttı
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Borsa, tüm zamanların en yüksek açılış seviyesine ulaştı
Borsa, tüm zamanların en yüksek açılış seviyesine ulaştı
Gram altın 7 bin lirayı aştı
Gram altın 7 bin lirayı aştı
Motorine bir zam daha geldi
Motorine bir zam daha geldi
8 ilde 'yasadışı bahis ve para aklama' operasyonu: 37 gözaltı
8 ilde 'yasadışı bahis ve para aklama' operasyonu: 37 gözaltı
İstanbul'da o ürünlere Ramazan'da zam gelmeyecek
İstanbul'da o ürünlere Ramazan'da zam gelmeyecek
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Kağıt bitiyor, e-Tebligat geliyor!
Kağıt bitiyor, e-Tebligat geliyor!
İstanbul için karar verildi. Kamulaştırma başladı
İstanbul için karar verildi. Kamulaştırma başladı
3 İlin Emniyet Müdürü Değişti
3 İlin Emniyet Müdürü Değişti
On ilde hamile ve engelli kamu personeli bir gün izinli sayılacak
On ilde hamile ve engelli kamu personeli bir gün izinli sayılacak
Boğaziçi, 4 alanda Dünya Liginde en iyi 300 arasında!
Boğaziçi, 4 alanda Dünya Liginde en iyi 300 arasında!
'IBAN'ını verdi hayatı karardı: Üniversite mezunu Özlem, arkadaş kurbanı oldu
'IBAN'ını verdi hayatı karardı: Üniversite mezunu Özlem, arkadaş kurbanı oldu
İBB'ye ait kreşte taciz ve işkence iddiası: Bakanlık, Valilik ve İBB'den açıklama
İBB'ye ait kreşte taciz ve işkence iddiası: Bakanlık, Valilik ve İBB'den açıklama
33. Dönem POMEM sonuçları erişime açıldı
33. Dönem POMEM sonuçları erişime açıldı
Bakan Kurum: Mart'ta kuralar bitecek, 2027'de teslimatlar başlayacak
Bakan Kurum: Mart'ta kuralar bitecek, 2027'de teslimatlar başlayacak
1 Temmuz'dan itibaren zorunlu: Her yenidoğan bebeğe kalp taraması yapılacak
1 Temmuz'dan itibaren zorunlu: Her yenidoğan bebeğe kalp taraması yapılacak
'Kuvözdeki bebeğe hemşire şiddeti' iddiasına Bakan Tunç'tan açıklama
'Kuvözdeki bebeğe hemşire şiddeti' iddiasına Bakan Tunç'tan açıklama
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi Meclis'e geliyor
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi Meclis'e geliyor
RTÜK'ten dijital platformlara 'müstehcenlik' cezası
RTÜK'ten dijital platformlara 'müstehcenlik' cezası
Ekonomistlerden 'faiz' yorumu: TCMB enflasyon riskine karşı tetikte!
Ekonomistlerden 'faiz' yorumu: TCMB enflasyon riskine karşı tetikte!
TCMB rezervlerinde rekor: İlk kez 200 milyar doları aştı
TCMB rezervlerinde rekor: İlk kez 200 milyar doları aştı
Emeklilerin ocak ayı zam farkları yarın hesaplara yatacak
Emeklilerin ocak ayı zam farkları yarın hesaplara yatacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi her alanda şaha kaldırdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi her alanda şaha kaldırdık
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
Hidrojen yakıtlı tren geliyor
Hidrojen yakıtlı tren geliyor
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
İstanbul'da 2025'in sofra şampiyonları belli oldu!
İstanbul'da 2025'in sofra şampiyonları belli oldu!
3 büyük ilde kasaplara fahiş fiyat denetimi
3 büyük ilde kasaplara fahiş fiyat denetimi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Balkan Barış Platformu ikinci toplantısını bugün yapacak

Balkan Barış Platformu'nun ikinci toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde bugün İstanbul'da yapılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ocak 2026 09:53, Son Güncelleme : 23 Ocak 2026 09:51
Yazdır
Balkan Barış Platformu ikinci toplantısını bugün yapacak

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, söz konusu toplantının Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'ın dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenmesi öngörülüyor. Bakan Fidan'ın toplantı marjında mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulunması da planlanıyor.

Fidan'ın, İstanbul'da yapılacak Balkan Barış Platformu'nun ikinci toplantısında ve ikili görüşmelerinde, bölgesel sahiplenme ilkesinin önemini vurgulaması, Balkan Barış Platformu'nun, mevcut bölgesel ve uluslararası süreçlerin alternatifi değil, tamamlayıcısı ve destekleyicisi niteliğinde olduğunu teyit etmesi bekleniyor.

Türkiye'nin Balkanlar'da barış, diyalog ve refaha katkı sağlayacak somut projelere dayanan bir işbirliği zemini oluşturma yönündeki iradesinin altını çizmesi planlanan Fidan'ın ayrıca Avrupa Birliği'nin (AB) genişleme sürecinin, bölgesel hassasiyetleri gözeten ve birleştirici bir çerçevede yürütülmesinin önemine dikkati çekmesi öngörülüyor.

Balkan Barış Platformu

Türkiye'nin öncülüğünde tesis edilen Platform, bölgesel sahiplenme anlayışıyla, bölge ülkeleri arasında diyaloğu, güveni ve işbirliğini artırmak ve bölgesel meselelere kalıcı çözümler üretilmesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirildi.

Platformun bu toplantısında, bölgesel meseleler, müşterek sınır yönetimi ve düzensiz göçle mücadele, AB süreçlerinde işbirliği ve eş güdüm, enerji güvenliği, dijitalleşme, sanayi, gençlik, teknoloji, ulaşım koridorları ve bağlantısallık dahil olmak üzere geniş yelpazede muhtelif başlıkların ele alınması bekleniyor.

Balkan Barış Platformu'nun ilk toplantısı, 26 Temmuz 2025'te yine İstanbul'da düzenlenmişti.

Türkiye'nin Balkanlar'da çok taraflı işbirliği

Türkiye'nin, Balkan Barış Platformu'na katılan ülkelerle toplam ticaret hacmi yaklaşık 7 milyar dolar, bu ülkelerdeki toplam yatırımları ise yaklaşık 8,9 milyar dolar tutarında.

13 Balkan ülkesini bir araya getiren tek platform olan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'nde (GDAÜ) aktif şekilde yer alan Türkiye, bölgesel işbirliğini de teşvik ediyor.

Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan ve Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan üçlü danışma mekanizmaları, Türkiye'nin Balkanlar'da diyalog, uzlaşı ve güven inşasına verdiği önemin somut örneklerini oluşturuyor.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) ve Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR Althea) gibi askeri mevcudiyetlere katılan Türkiye ayrıca, bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlamayı sürdürüyor.

Türkiye KFOR Komutanlığı görevini bir yıllığına 2025 Ekim ayında İtalya'dan devralmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber