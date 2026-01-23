Bu gece gökyüzünde gülen bir yüz oluşacak

Kurulan şirketler azaldı, kapanan şirketler arttı
Kurulan şirketler azaldı, kapanan şirketler arttı
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Borsa, tüm zamanların en yüksek açılış seviyesine ulaştı
Borsa, tüm zamanların en yüksek açılış seviyesine ulaştı
Gram altın 7 bin lirayı aştı
Gram altın 7 bin lirayı aştı
Motorine bir zam daha geldi
Motorine bir zam daha geldi
8 ilde 'yasadışı bahis ve para aklama' operasyonu: 37 gözaltı
8 ilde 'yasadışı bahis ve para aklama' operasyonu: 37 gözaltı
İstanbul'da o ürünlere Ramazan'da zam gelmeyecek
İstanbul'da o ürünlere Ramazan'da zam gelmeyecek
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Kağıt bitiyor, e-Tebligat geliyor!
Kağıt bitiyor, e-Tebligat geliyor!
İstanbul için karar verildi. Kamulaştırma başladı
İstanbul için karar verildi. Kamulaştırma başladı
3 İlin Emniyet Müdürü Değişti
3 İlin Emniyet Müdürü Değişti
On ilde hamile ve engelli kamu personeli bir gün izinli sayılacak
On ilde hamile ve engelli kamu personeli bir gün izinli sayılacak
Boğaziçi, 4 alanda Dünya Liginde en iyi 300 arasında!
Boğaziçi, 4 alanda Dünya Liginde en iyi 300 arasında!
'IBAN'ını verdi hayatı karardı: Üniversite mezunu Özlem, arkadaş kurbanı oldu
'IBAN'ını verdi hayatı karardı: Üniversite mezunu Özlem, arkadaş kurbanı oldu
İBB'ye ait kreşte taciz ve işkence iddiası: Bakanlık, Valilik ve İBB'den açıklama
İBB'ye ait kreşte taciz ve işkence iddiası: Bakanlık, Valilik ve İBB'den açıklama
33. Dönem POMEM sonuçları erişime açıldı
33. Dönem POMEM sonuçları erişime açıldı
Bakan Kurum: Mart'ta kuralar bitecek, 2027'de teslimatlar başlayacak
Bakan Kurum: Mart'ta kuralar bitecek, 2027'de teslimatlar başlayacak
1 Temmuz'dan itibaren zorunlu: Her yenidoğan bebeğe kalp taraması yapılacak
1 Temmuz'dan itibaren zorunlu: Her yenidoğan bebeğe kalp taraması yapılacak
'Kuvözdeki bebeğe hemşire şiddeti' iddiasına Bakan Tunç'tan açıklama
'Kuvözdeki bebeğe hemşire şiddeti' iddiasına Bakan Tunç'tan açıklama
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi Meclis'e geliyor
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi Meclis'e geliyor
RTÜK'ten dijital platformlara 'müstehcenlik' cezası
RTÜK'ten dijital platformlara 'müstehcenlik' cezası
Ekonomistlerden 'faiz' yorumu: TCMB enflasyon riskine karşı tetikte!
Ekonomistlerden 'faiz' yorumu: TCMB enflasyon riskine karşı tetikte!
TCMB rezervlerinde rekor: İlk kez 200 milyar doları aştı
TCMB rezervlerinde rekor: İlk kez 200 milyar doları aştı
Emeklilerin ocak ayı zam farkları yarın hesaplara yatacak
Emeklilerin ocak ayı zam farkları yarın hesaplara yatacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi her alanda şaha kaldırdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi her alanda şaha kaldırdık
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
Hidrojen yakıtlı tren geliyor
Hidrojen yakıtlı tren geliyor
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
İstanbul'da 2025'in sofra şampiyonları belli oldu!
İstanbul'da 2025'in sofra şampiyonları belli oldu!
3 büyük ilde kasaplara fahiş fiyat denetimi
3 büyük ilde kasaplara fahiş fiyat denetimi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bu gece gökyüzünde gülen bir yüz oluşacak

Gökbilim meraklıları için 23 Ocak Cuma akşamı, kuzey ışıklarından bile daha nadir görülebilecek bir gökyüzü şölenine sahne olacak. Ay, Satürn ve uzak gezegen Neptün, gökyüzünde bir araya gelerek nadir bir "üçlü kavuşum" oluşturacak.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 23 Ocak 2026 10:00, Son Güncelleme : 23 Ocak 2026 09:58
Yazdır
Bu gece gökyüzünde gülen bir yüz oluşacak

Ay'ın genişleyen hilal (waxing crescent) evresinde olduğu bu akşam, üç gök cisminin dizilimi gökyüzünde adeta bir "gülen yüz" figürünü andıracak.

Hilal şeklindeki Ay bir ağız, Satürn ve Neptün ise bu gülümsemenin üzerindeki iki göz gibi görünecek.

Gözlem için ipuçları

Bu nadir dizilim, gün batımından hemen sonra batı ufkunda oldukça alçak bir konumda görülebilecek.

Ay ve Satürn, hava kararmaya başladığında çıplak gözle oldukça rahat bir şekilde seçilebilecek.

Dizilimin üçüncü parçası olan Neptün oldukça sönük bir gezegen olduğu için, onu görebilmek için mutlaka bir dürbün veya teleskop kullanmanız gerekecek.

Gök cisimleri ufka yakın olacağı için, binaların veya ağaçların görüşünüzü engellemediği açık bir alan seçmeniz önem taşıyor.

Gökbiliminde kavuşum, iki veya daha fazla gök cisminin Dünya'dan bakıldığında birbirine çok yakın görünmesi durumuna denir.

Bu akşamki üçlü buluşma, hem astrofotoğrafçılar hem de doğa tutkunları için kaçırılmayacak bir manzara sunuyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber