Ankara'da aranan 1025 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 16-22 Ocak'ta emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 6, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 27, 5 ila 10 yıl arası hapis cezası olan 48, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 348 ve ifadeye yönelik aranan 596 şüpheli olmak üzere 1025 kişi yakalandı.