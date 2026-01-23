DAEŞ teröristlerinin cenazelerini aileleri bile istemedi

Yalova'da üç polisin şehit edilmesinin ardından ekiplerin DAEŞ'in hücre evlerine yönelik operasyonları sürüyor.

Şehit polisler memleketlerinde düzenlenen törenlerin ardından toprağa verilirken otopsi için Bursa Adli Tıp Morgu'na gönderilen teröristlerin cesetlerini ise sahiplenen çıkmadı.

Adli Tıp Kurumu tarafından ailelere yapılan çağrıya kulak veren olmayınca süreç devlet tarafından ilerletildi.

Ailelerinin cenazelerini bile teslim almaya gelmediği 6 teröristin cesedi, Adli Tıp Kurumu'ndaki geçen 25 günlük sürenin ardından devlet tarafından defnedilmek üzere işlemlere başlandı.

Valilik tarafından ada ve parselleri belirlenen mezarlıklara 6 terörist geniş güvenlik önlemleri eşliğinde sessiz ve kontrollü bir şekilde gömüldü.

NE OLMUŞTU?

Yalova'da düzenlenen DAEŞ operasyonu sırasında teröristler, polise ateş açmış ve çatışma çıkmıştı.

Saldırıda 3 polis şehit olurken 8 polis ve bir bekçi yaralanmıştı.

6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyonda 6 terörist etkisiz etkisiz hale getirilmiş adreste bulunan 5 kadın ile 6 çocuğun sağ olarak tahliye edilmişti.